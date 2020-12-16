У Києві майже 1,9 тис. нових хворих на коронавірус за добу

Київ залишається в лідерах за добовою кількістю виявлених випадків Covid-19

За минулу добу, 15 грудня, у Києві коронавірус виявлено у 1858 людей. Це на 299 осіб більше, ніж за попередню добу (за добу 14 грудня було 1559 хворих). Загалом від початку епідемії у Києві підтверджено 95160 випадків захворювання на Covid-19.

«За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (1858), Одеській (861), Запорізькій (801), Київській (705) та Львівській (600) областях», – повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов.

Від початку епідемії в Києві від коронавірусу одужали 29550 осіб, померли 1610 осіб.

У Київській області зафіксовано 50040 випадків захворювання на Covid-19. За добу виявлено 705 нових хворих. За попередню добу збільшення складало 291 особу. Від початку епідемії одужали від коронавірусу 20884 особи (за добу 785), померли 834 людини (за добу 14).

Загалом в Україні від початку епідемії підтверджено 919704 випадки захворювання на Covid-19. Протягом 15 грудня зафіксовано 10622 хворих на коронавірус.

Як повідомлялося, від початку епідемії станом на ранок 15 грудня у Києві було підтверджено 93302 випадки захворювання на Covid-19. За добу коронавірус виявлено у 1559 осіб.

У Київській області було зафіксовано 49335 випадків захворювання на Covid-19. За добу виявлено 291 новий хворий.

Нагадаємо, раніше найбільша кількість хворих на коронавірус у Києві була виявлена протягом 9 грудня – у 1899 людей.