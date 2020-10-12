Інформація про 7 млрд грн на добудову об’єктів «Аркада» виявилась фейком



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За результатами аудиту інвесторам буде запропонований можливий алгоритм завершення будівництва житлових комплексів «Евріка», «Патріотика» та «Патріотика на озерах»

Аудит щодо добудови житлових комплексів банку «Аркада» ще не закінчився

Аудит недобудованих об’єктів банку «Аркада» ще триває. Про це повідомляє холдингова компанія «Київміськбуд».

Вона заявляє, що інформація, поширена деякими ЗМІ щодо нібито результатів аудиту об’єктів банку «Аркада», згідно з яким на добудову не вистачає 7 млрд грн, не відповідає дійсності.

«На сьогоднішній день аудит триває, підраховано лише суму коштів, яка може надійти від непроданих квадратних метрів та доплат за розстрочками. Проте, ще немає остаточної цифри, необхідної саме для добудови житлових комплексів. Тож аудит не завершено, тривають кінцеві підрахунки», - йдеться в повідомленні холдингу.

Остаточна інформація щодо результатів аудиту об’єктів «Аркади» буде оприлюднена «Київміськбудом» у листопаді.

Нагадаємо, Національний банк України вирішив ліквідувати банк «Аркада».

На початку вересня суд взяв під варту президента банку «Аркада».

3 вересня йому повідомили про підозру у привласненні 50 млн грн.

З 11 вересня Фонд гарантування вкладів фізосіб розпочав здійснювати виплати коштів вкладникам неплатоспроможного АТ АКБ «Аркада».

«Київміськбуд» здійснить аудит щодо добудови житлових комплексів банку «Аркада». За його результатами, інвесторам буде запропонований можливий алгоритм завершення будівництва.