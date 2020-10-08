Суд зобов’язав забудовника знести незаконну багатоповерхівку в Києві



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ЖК «Дім на Волошина» має бути знесено Фото з відкритих джерел

Забудовник має за власний рахунок здійснити знесення самочинно збудованого будинку

За позовом Київської міської прокуратури Окружний адміністративний суд міста зобов’язав забудовника знести незаконну багатоповерхівку по вул. Августина Волошина у Солом’янському районі столиці.

Про це повідомляє пресслужба Київської міської прокуратури.

Установлено, що земельна ділянка за вказаною адресою відноситься до земель садибної забудови і має обмеження в поверховості забудови (дозволена поверховість не більше 4 поверхів).

Разом із цим, в порушення вимог містобудівного законодавства забудовником здійснено будівництво багатоповерхового житлового будинку, який наразі налічує 7 поверхів.

Столичною прокуратурою пред’явлено позов до Окружного адміністративного суду Києва з вимогою зобов’язати забудовника за власний рахунок здійснити знесення самочинно збудованого об’єкта нерухомого майна.

За наслідками розгляду справи суд погодився з доводами прокурора та позов задовольнив.

Як відомо, йдеться про ЖК «Дім на Волошина» забудовника «Інстрой Девелопмент».

До слова, у Україні 150 недобудованих об'єктів, і майже половина з них — у Києві. У 70 недобудовах різної стадії простоюють близько 18 тис. квартир, за більшість з яких вже заплачені гроші.