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    Суд зобов’язав забудовника знести незаконну багатоповерхівку в Києві

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    <p>ЖК &laquo;Дім на Волошина&raquo; має бути знесено</p> - Суд зобов’язав забудовника знести незаконну багатоповерхівку в Києві

    ЖК «Дім на Волошина» має бути знесено

    Фото з відкритих джерел

    Забудовник має за власний рахунок здійснити знесення самочинно збудованого будинку

    За позовом Київської міської прокуратури Окружний адміністративний суд міста зобов’язав забудовника знести незаконну багатоповерхівку по вул. Августина Волошина у Солом’янському районі столиці.

    Про це повідомляє пресслужба Київської міської прокуратури.

    Установлено, що земельна ділянка за вказаною адресою відноситься до земель садибної забудови і має обмеження в поверховості забудови (дозволена поверховість не більше 4 поверхів).

    Разом із цим, в порушення вимог містобудівного законодавства забудовником здійснено будівництво багатоповерхового житлового будинку, який наразі налічує 7 поверхів.

    Столичною прокуратурою пред’явлено позов до Окружного адміністративного суду Києва з вимогою зобов’язати забудовника за власний рахунок здійснити знесення самочинно збудованого об’єкта нерухомого майна.

    За наслідками розгляду справи суд погодився з доводами прокурора та позов задовольнив.

    Як відомо, йдеться про ЖК «Дім на Волошина» забудовника «Інстрой Девелопмент». 

    До слова, у Україні 150 недобудованих об'єктів, і майже половина з них — у Києві. У 70 недобудовах різної стадії простоюють близько 18 тис. квартир, за більшість з яких вже заплачені гроші.

    прокуратура Київ суд будівництво забудова будинок
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