Суд зобов’язав забудовника знести незаконну багатоповерхівку в Києві
ЖК «Дім на Волошина» має бути знесено
Забудовник має за власний рахунок здійснити знесення самочинно збудованого будинку
За позовом Київської міської прокуратури Окружний адміністративний суд міста зобов’язав забудовника знести незаконну багатоповерхівку по вул. Августина Волошина у Солом’янському районі столиці.
Про це повідомляє пресслужба Київської міської прокуратури.
Установлено, що земельна ділянка за вказаною адресою відноситься до земель садибної забудови і має обмеження в поверховості забудови (дозволена поверховість не більше 4 поверхів).
Разом із цим, в порушення вимог містобудівного законодавства забудовником здійснено будівництво багатоповерхового житлового будинку, який наразі налічує 7 поверхів.
Столичною прокуратурою пред’явлено позов до Окружного адміністративного суду Києва з вимогою зобов’язати забудовника за власний рахунок здійснити знесення самочинно збудованого об’єкта нерухомого майна.
За наслідками розгляду справи суд погодився з доводами прокурора та позов задовольнив.
Як відомо, йдеться про ЖК «Дім на Волошина» забудовника «Інстрой Девелопмент».
До слова, у Україні 150 недобудованих об'єктів, і майже половина з них — у Києві. У 70 недобудовах різної стадії простоюють близько 18 тис. квартир, за більшість з яких вже заплачені гроші.