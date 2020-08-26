Кличко озвучив пропозицію щодо добудови житлових комплексів банку «Аркада»



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Будівництво ЖК «Патріотика на озерах»

Інвесторам буде запропонований можливий алгоритм завершення будівництва житлових комплексів

Підприємство «Київміськбуд» здійснить аудит щодо добудови житлових комплексів банку «Аркада». За його результатами, інвесторам буде запропонований можливий алгоритм завершення будівництва. Про це мер Києва Віталій Кличко сказав під час прес-конференції у Національному банку.

Участь у прессконференції також взяли міністр внутрішніх справ Арсен Аваков, секретар РНБО Олексій Данилов, голова СБУ Іван Баканов та голова Нацбанку Кирило Шевченко.

Нагадаємо, що НБУ визнав банк «Аркада» неплатоспроможним через зменшення капіталу до однієї третини від нормативу. В банк сьогодні вранці ввели тимчасову адміністрацію.

«Я не раз звертався до керівництва органів та Нацбанку, аби вони відреагували та долучилися до розв’язання ситуації, що пов’язана з будівництвом і банком «Аркада». Місто 2 роки перебувало в діалозі з інвесторами і з керівництвом «Аркади» та намагалося в правовому полі врегулювати проблеми, що виникли на об’єктах будівництва. Але керівництво банку фактично ошукало інвесторів, не виконавши зобов’язань ні перед ними, ні перед містом», - наголосив Кличко.

За його словами, два із трьох житлових комплексів нічого не заважало будувати. Щодо третього – «Патріотики на озерах» - місто запропонувало свою допомогу в коригуванні проекту через щільність забудови та вимоги громади щодо необхідної соціальної інфраструктури.

«Забудовник на це не пішов і нічого не зробив протягом двох років. Це – шахрайство по відношенню до інвесторів і кримінал! Бо забудовник зібрав з інвесторів загалом понад 13 млрд грн! Куди вони поділися?! І я вважаю, що правоохоронні органи повинні дати оцінку таким діям якнайшвидше, - підкреслив мер Києва. - Що може зробити місто сьогодні? Підприємство «Київміськбуд» проведе аудит щодо добудови цих житлових комплексів. І за його результатами, інвесторам буде запропонований можливий алгоритм завершення будівництва житлових комплексів «Евріка», «Патріотика» та «Патріотика на озерах». Я вже надав таке доручення».