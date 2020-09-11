Вкладники банку «Аркада» почали отримувати гроші від Фонду гарантування



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Відшкодування здійснюватиметься через відділення банків-агентів

Вкладники можуть повернути свої гроші. але не більше 200 тисяч гривень

З 11 вересня Фонд гарантування вкладів фізосіб розпочав здійснювати виплати коштів вкладникам неплатоспроможного АТ АКБ «Аркада».

Виплати здійснюються за договорами банківського вкладу, строк дії яких закінчився до 25 серпня 2020 року включно та за договорами банківського рахунку (поточні рахунки), повідомляє ФГВФО.

Відшкодування коштів вкладникам неплатоспроможного банку здійснюються через відділення банків-агентів Фонду гарантування, що підключені до автоматизованої системи виплат ФГВФО.

Для отримання коштів за зазначеними договорами вкладникам необхідно звернутися до будь-якого із вказаних банків-агентів із паспортом або іншим документом, що посвідчує особу.

Фізичні особи – резиденти додатково пред’являють документ, виданий відповідним контролюючим органом, що засвідчує їх реєстрацію в Державному реєстрі фізичних осіб – платників податків (крім осіб, у паспорті яких контролюючим органом зроблено відмітку про наявність права здійснювати будь-які платежі за серією та номером паспорта або до паспорта внесені дані про реєстраційний номер облікової картки платника податків або територіальними підрозділами Державної міграційної служби України внесено дані про реєстраційний номер облікової картки платника податків / внесено запис про відмову від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків в електронному безконтактному носії або на паспорті проставлено слово «відмова»).

Відшкодування коштів вкладникам здійснюються в розмірі вкладу, включаючи відсотки, нараховані на день початку процедури виведення банку з ринку, але не більше 200 тис. грн незалежно від кількості вкладів в одному банку.

На початку вересня суд взяв під варту президента банку «Аркада».

3 вересня йому повідомили про підозру у привласненні 50 млн грн.

Раніше Фонд гарантування вкладів фізосіб увів в банк «Аркада» тимчасову адміністрацію строком на місяць - до 26 вересня. Це сталося після того, як НБУ визнав банк неплатоспроможним у зв'язку зі зменшенням нормативів капіталу менше ніж до однієї третини мінімального встановленого рівня.

Фонд оголосив відкритий конкурс із метою виведення з ринку банку «Аркада».

Підприємство «Київміськбуд» здійснить аудит щодо добудови житлових комплексів банку «Аркада». За його результатами, інвесторам буде запропонований можливий алгоритм завершення будівництва.