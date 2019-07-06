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    Думки вголос

    Торгівля, парковка, купання - узаконити, а не заборонити

    • Ігор Ляшенко

      Видавець

    • Розсилка
    Торгівля, парковка, купання - узаконити, а не заборонити

    Я закликаю міську владу не впадати в крайнощі...

    Мовою оригіналу

    Есть такая известная байка, как некий руководитель или архитектор, прежде, чем проложить стационарные пешеходные дорожки внутри микрорайона, какое-то время отводил на то, чтобы жители сами стихийно протоптали удобные им направления для прохода. А потом эти направления были заасфальтированы. Правдивая история или нет, мне неизвестно. Да и с применением такого метода как системного я не сталкивался. А ведь иногда это, действительно, хорошее решение вопроса.

    Но чаще всего у нас в таких случаях здравый смысл игнорируется. В итоге все наши города испещрены проложенными под прямым углом тротуарами и протоптанными по диагонали тропинками. Выйдите во двор или выгляните сейчас в окно – и вы увидите подобный пример.

    Конечно, квалифицированный архитектор может сразу предусмотреть удобные нестандартные дорожки. Но не предложит, потому что не захочет входить в противоречие в крючкотворными ДБН (строительные нормы) и учить работать криворуких строителей, которые не в состоянии сделать ничего нестандартного.

    Это я веду к тому, что люди, как правило, действуют рационально. И во многих случаях власти должны присматриваться к тому, как поступают граждане, и помогать им в решении их вопросов. Вот некоторые примеры из нашей жизни и городской практики.

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    1. Машины такси стоят в местах, откуда им удобней всего подъехать по вызову к клиенту. При этом часто они стоят в запрещенных местах и мешают другому транспорту и пешеходам. Что делают городские власти и полиция сейчас?  Или прогоняют таксистов, или просто не замечают. Что стоит сделать? Обустроить поблизости с удобным местом специальную стоянку для такси. Это и для людей удобней, и способствовало бы легализации этого сервиса.
    2. То же с автостанциями и стоянками автобусов. Городские власти эти не занимаются, в результате на выездах из Киева стихийно организовались транспортно-пересадочные узлы: Академгородок, Теремки, Лесная, Харьковская, – метро плюс автостоянка. Пассажирам удобно. Что делают городские власти сейчас? Пытаются ликвидировать эти автостоянки, запрещают автобусам стоять, передают участки с автостоянками под коммерческое строительство: офисы, торговлю. А автобусы должны забирать пассажиров с отдаленных от метро площадок. Что стоит сделать? Конечно, легализовать эти автостанции, обустроить их, создав нужные сервисы для пассажиров и водителей. Привести в соответствие с разумными правилами дорожного движения.
    3. Киев заполонен стихийной торговлей. В идеале, ее быть не должно. Для торговли есть магазины и организованные базары. Но фактически торговцы с лотков и земли как магнитом притягиваются к станциям метро, остановкам наземного транспорта. В результате там в буквальном смысле слова ни пройти, ни проехать. Что делают городские власти? Или ничего, или раз в три месяца проводят показательный рейд по разгону торговцев. Что стоит делать? На какое-то время признать, что не победили мы пока уличную дикую торговлю. Сегодня надо пресечь особо вопиющие случаи – торговлю скоропортящимися продуктами с земли, торговлю в парках, скверах, на тротуарах, где она мешает проходу, на остановках общественного транспорта… Но многие места надо просто явочным порядком "узаконить", иногда сдвиг торгового лотка на два-три метра полностью решает проблему безопасного и удобного прохода.
    4. Лето, жара. Люди тянутся к пляжам, воде. Благо в Киеве есть прекрасный Днепр, острова, озера. Но на большинстве из них официально запрещено купаться. С точки зрения городских властей – они не являются пляжами и зонами отдыха. Просто лень заниматься должным уходом и обслуживанием, контролем санитарного состояния, оборудованием спасательных служб. Что делают городские власти сейчас? Вешают таблички "Купаться запрещено" или делают вид, что водоема нет. Что стоит сделать? Хотя бы минимально привести в порядок берега рек и озер. Не прятаться за лицемерными нормами, что пляж только тогда пляж, когда там есть спасатель и буйки.

    Это только несколько типичных примеров того, когда люди сами решают, как им удобно использовать городскую территорию для жизни, работы и досуга.

    Я призываю городские власти не впадать в крайности: от полного игнорирования проблемы и саботирования любых решений до полной ликвидации всякой несанкционированной активности. Надо в каждом конкретном случае проработать вариант, который наиболее удобен для большинства людей и не противоречит интересах всех в плане безопасности, комфорта, удобства и эстетичности.

    Джерело: Сегодня

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома»
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