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    Із будинку в історичному центрі Києва посипалася плитка (відео)

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    Шматками плитки всипаний тротуар біля будівлі - Із будинку в історичному центрі Києва посипалася плитка (відео)
    Шматками плитки всипаний тротуар біля будівлі
    Фото: скріншот із відео

    Перехожі вчасно встигли відбігти

    У вівторок, 26 жовтня, з будинку на вулиці Ярославів Вал, 26 з будівлі посипалася плитка. Про це повідомляє «Київ оперативний».

    Шматки плитки впали на тротуар і столики ресторану Paul, що стоять на вулиці.

    Обійшлося без травмованих, оскільки люди встигли вчасно відбігти.

    Раніше повідомлялося, що в історичному будинку на Андріївському узвозі, 18 остаточно провалився дах.

    У травні цього року у старому житловому будинку на вулиці Пушкінській, 9 у центральній частині Києва обвалилась частина балкону

    Теги: Київ надзвичайні ситуації будинок
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    Із будинку в історичному центрі Києва посипалася плитка (відео)