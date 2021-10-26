Із будинку в історичному центрі Києва посипалася плитка (відео)

Перехожі вчасно встигли відбігти

У вівторок, 26 жовтня, з будинку на вулиці Ярославів Вал, 26 з будівлі посипалася плитка. Про це повідомляє «Київ оперативний».

Шматки плитки впали на тротуар і столики ресторану Paul, що стоять на вулиці.

Обійшлося без травмованих, оскільки люди встигли вчасно відбігти.

Раніше повідомлялося, що в історичному будинку на Андріївському узвозі, 18 остаточно провалився дах.

У травні цього року у старому житловому будинку на вулиці Пушкінській, 9 у центральній частині Києва обвалилась частина балкону