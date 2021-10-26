Із будинку в історичному центрі Києва посипалася плитка (відео)
Шматками плитки всипаний тротуар біля будівлі
Фото: скріншот із відео
Перехожі вчасно встигли відбігти
У вівторок, 26 жовтня, з будинку на вулиці Ярославів Вал, 26 з будівлі посипалася плитка. Про це повідомляє «Київ оперативний».
Шматки плитки впали на тротуар і столики ресторану Paul, що стоять на вулиці.
Обійшлося без травмованих, оскільки люди встигли вчасно відбігти.
Раніше повідомлялося, що в історичному будинку на Андріївському узвозі, 18 остаточно провалився дах.
У травні цього року у старому житловому будинку на вулиці Пушкінській, 9 у центральній частині Києва обвалилась частина балкону