Ледь не прибило двох людей: з’явилося відео падіння величезного дерева в Києві
Дерево, що впало, перегородило дорогу
У мережі з‘явилося відео моменту падіння дерева біля ЖК «Русанівська гавань» на вул. Євгена Маланюка у Дніпровському районі Києва. Відео оприлюднено у Telegram-каналі «Києва оперативного».
Як видно на відео, дерево під час падіння ледь не прибило двох людей. Але не пощастило одному з припаркованих автомобілів.
Раніше повідомлялося, що вранці 25 жовтня, на вул. Євгена Маланюка впало величезне дерево.
Дерево вивернуло з корінням і воно впало на дорогу, при цьому зламавши огорожу, за якою росло.
Як відомо, в Києві декілька днів були сильні пориви вітру. Зокрема, 24 жовтня пориви вітру сягали 15-18 м/с, було оголошено І рівень небезпеки, жовтий.
В Україну насувається похолодання, спричинене арктичним циклоном.