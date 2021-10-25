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    Ледь не прибило двох людей: з’явилося відео падіння величезного дерева в Києві

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    Під час падіння дерево зламало паркан і зачепило автомобіль - Ледь не прибило двох людей: з’явилося відео падіння величезного дерева в Києві
    Під час падіння дерево зламало паркан і зачепило автомобіль
    Фото: скріншот із відео

    Дерево, що впало, перегородило дорогу

    У мережі з‘явилося відео моменту падіння дерева біля ЖК «Русанівська гавань» на вул. Євгена Маланюка у Дніпровському районі Києва. Відео оприлюднено у Telegram-каналі «Києва оперативного».

    Як видно на відео, дерево під час падіння ледь не прибило двох людей. Але не пощастило одному з припаркованих автомобілів.

    Раніше повідомлялося, що вранці 25 жовтня, на вул. Євгена Маланюка впало величезне дерево.

    Дерево вивернуло з корінням і воно впало на дорогу, при цьому зламавши огорожу, за якою росло.

    Як відомо, в Києві декілька днів були сильні пориви вітру. Зокрема, 24 жовтня пориви вітру сягали 15-18 м/с, було оголошено І рівень небезпеки, жовтий.

    В Україну насувається похолодання, спричинене арктичним циклоном.

    Теги: Київ надзвичайні ситуації вітер
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    Ледь не прибило двох людей: з’явилося відео падіння величезного дерева в Києві