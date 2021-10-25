Ледь не прибило двох людей: з’явилося відео падіння величезного дерева в Києві

Під час падіння дерево зламало паркан і зачепило автомобіль

Дерево, що впало, перегородило дорогу

У мережі з‘явилося відео моменту падіння дерева біля ЖК «Русанівська гавань» на вул. Євгена Маланюка у Дніпровському районі Києва. Відео оприлюднено у Telegram-каналі «Києва оперативного».

Як видно на відео, дерево під час падіння ледь не прибило двох людей. Але не пощастило одному з припаркованих автомобілів.

Раніше повідомлялося, що вранці 25 жовтня, на вул. Євгена Маланюка впало величезне дерево.

Дерево вивернуло з корінням і воно впало на дорогу, при цьому зламавши огорожу, за якою росло.

Як відомо, в Києві декілька днів були сильні пориви вітру. Зокрема, 24 жовтня пориви вітру сягали 15-18 м/с, було оголошено І рівень небезпеки, жовтий.

В Україну насувається похолодання, спричинене арктичним циклоном.