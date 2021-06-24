В історичному будинку на Андріївському узвозі обвалився дах (фото)

Київ може втратити ще одну історичну будівлю

В історичному будинку на Андріївському узвозі, 18 остаточно провалився дах. Про це повідомляє спільнота «Чесно. Київ» на своїй сторінці у Facebook.

«Це означає, що з кожними опадами вода руйнуватиме історичну спадщину зсередини. Це парадоксальна ситуація для вулиці, яка є однією з візитівок нашого міста», – йдеться в повідомленні.

Зазначається, що двері цього будинку декоровані композицією у вигляді двох портиків з накладними неоренесансними деталями, через що їх вносять до 20 історичних дверей, які варто побачити у Києві.

У цьому будинку раніше розташовувались 18 художніх майстерень, але згодом художників виселили. Журналісти знайшли рішення Київради 2010 року (часів мера Києва Леоніда Черновецького), яким дозволено проведення грошової оцінки землі під будинками для її подальшого продажу ТОВ «Авіантбуду» із таким формулюванням: «для будівництва, експлуатації та обслуговування житлових апартаментів з офісним центром, закладами торгівлі, громадського харчування та підземним паркінгом».

Це означає, що на місці будинку впритул до Театру на Подолі може цілком вирости якийсь черговий заклад харчування.

«Будинок №18 збудовано в 1891 році за проєктом архітектора Андрія Крауса. Будинком тоді володіла родина ювеліра Йосифа Ребенка. Йосиф був звичайним робітником у поляка-ювеліра Ярославського. Після смерті Ярославського за Йосифа Ребенка вийшла його вдова. Будинок Йосифу належав до самої смерті, а він помер в 1943 році під час Другої Світової війни», – розповів Анатолій Кияшко, науковий співробітник Музею однієї вулиці.

повідомлялося, 12 червня у старовинному будинку на вулиці Володимирській, 93, що раніше належала заможній міщанці Марії Станіславській, розібрали частину даху. За словами будівельників, споруду готують до знесення.

10 квітня 120-річний будинок Уткіна на вулиці Петлюри, 29 у Києві почали зносити. Замість колишнього прибуткового будинку збираються побудувати 26-поверховий ЖК «‎Апарт-готель Times».

За фактом демонтажу будинку Уткіна у Києві розпочато кримінальне провадження.

20 квітня група невстановлених осіб розпочала демонтаж дореволюційної будівлі комплексу «Пивоварня Карла Шульца» (1881 р. побудови) на проспекті Голосіївському, 8.