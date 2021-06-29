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    Із Києва до Тернополя за шість годин. «Укрзалізниця» запускає новий Інтерсіті

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    Із Києва до Тернополя поїзд Інтерсіті відправлятиметься щоденно - Із Києва до Тернополя за шість годин. «Укрзалізниця» запускає новий Інтерсіті
    Із Києва до Тернополя поїзд Інтерсіті відправлятиметься щоденно
    Фото з відкритих джерел

    Із метою вивчення попиту курсування поїзда призначене до 31 серпня

    «Укрзалізниця» призначає фірмовий денний швидкісний поїзд категорії Інтерсіті № 747/748 сполученням Київ-Тернопіль. Із Києва він курсуватиме з 2 липня, з Тернополя – з 3 липня. Про це повідомляє пресслужба «Укрзалізниці».

    Із Києва поїзд відправлятиметься щоденно о 16:41 і прибуватиме до Тернополя о 22:47. Зворотно він вирушатиме також щоденно о 4:00 і прибуватиме до столиці о 10:03.

    Зупинки передбачені в Козятині, Вінниці, Хмельницькому та Волочиську, тож пасажири зможуть швидко (лише 6 годин у дорозі) та зручно дістатися з Тернополя до столиці та навпаки.

    Попередньо, з метою вивчення попиту курсування поїзда призначене до 31 серпня.

    Раніше «Укрзалізниця» призначила додаткові поїзди на святкові вихідні до Дня Конституції України.

    Також «Укрзалізниця» розширила залізничне сполучення з Донецькою областю – запустила регіональний поїзд «Дніпро – Авдіївка».

    До слова, журналіст висміяв дилетантську підготовку «Укрзалізниці» до спеки.

    Популярна українська актриса Ольга Сумська на своїй сторінці в Facebook поскаржилася на жахливу підготовку «Укрзалізниці» до виснажливої спеки. Актриса, подорожуючи потягом №791 Кременчук-Київ, обурилася відсутністю кондиціонера в купе.

    Тим часом, за перший квартал 2021 року акціонерне товариство «Укрзалізниця», яке підпорядковується Кабінету міністрів України, відзвітувало про чисті збитки на суму 1,7 млрд грн.

    Теги: Київ Укрзалізниця потяг Тернопіль
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    Із Києва до Тернополя за шість годин. «Укрзалізниця» запускає новий Інтерсіті