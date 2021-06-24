Журналіст висміяв дилетантську підготовку «Укрзалізниці» до спеки

Із 3000 пасажирських вагонів лише 1200 обладнані системами кондиціонування

Журналіст Андрій Лохматов на своїй сторінці в Facebook іронічно поглянув на підготовку «Укрзалізниці» до виснажливої спеки.

Він розклав по поличках недоліки усієї системи: «Читаю їх реліз під назвою «Температура у вагонах «Укрзалізниці» під час літньої спеки: деталі, щоб мандрівки була комфортнішою».

«Парк «Укрзалізниці» наразі налічує близько 3000 пасажирських вагонів. З них на сьогодні лише 1200 обладнані системами кондиціонування».

За словами журналіста, уже зрозуміло, що шанси не потрапити в душогубку один до трьох.

«Що ж до плацкартних вагонів, які не обладнані кондиціонерами, там є система вентиляції, мають відчинятися вікна (окрім аварійних виходів та найстарших вагонів з дерев’яними шибками, кількість яких з кожним роком зменшується при модернізації парку)».

Андрій Лохматов написав: «Ключове слово «мають відчинятися», але гарантій немає».

«Вагони з кондиціонерами... якщо під час руху температура у вагоні не змінюється – повідомте про ваш дискомфорт провідника. Чимало вагонів, на жаль, мають дахові системи охолодження, які за екстремальних температур виходять з ладу».

Журналіст уточнив, що якщо поталанило і ти у вагоні з кондиціонером, то не факт, що ти не помреш, бо вони «виходять з ладу».

«За можливості провідник пересадить пасажирів до інших вагонів зі справною системою кондиціонування. Пріоритет при пересадці надається літнім людям, дітям та вагітним жінкам».

Журналіст продовжив у дотепній формі: тут взагалі «Титанік»: жінок і дітей передусім. «Якщо їде сім'я, то тато будь готовий залишити сім'ю без годувальника», – сміється Лохматов.

«У потягах також працюють проїзні електромеханіки для усунення несправностей систем кондиціонування, які можуть виникнути під час слідування (однак трапляються в пору екстремальних температур і поломки, які можуть бути усунені лише по прибутті в депо – вагони з такими дефектами відразу виводяться з обороту для ремонту)».

За словами Лохматова, от якби не це «однак» в дужках, то ще можна було б повірити, а так читаємо – ніхто нічого робити не буде.

«Якщо під час поїздки у вас виникли проблеми – ви завжди можете звернутися на гарячу лінію Укрзалізниці за номером 0800 503 111 або пишіть на сторінку Укрзалізниці у Facebook».

«Пишіть, але це навряд чи допоможе. Загалом, краще б реально промовчали», – резюмував журналіст.

Нагадаємо, пасажир поїзда Ізмаїл-Київ, данець Йоханес Вамберг Андерсен, був змушений самостійно купити швабру й мийний засіб, https://glavcom.ua/news/krikliy-najihav-na-inozemcya-yakiy-samotuzhki-pomiv-vikno-pojizda-749423.html

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