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    Журналіст висміяв дилетантську підготовку «Укрзалізниці» до спеки

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    Вагони потягів абсолютно не готові до спекотних умов - Журналіст висміяв дилетантську підготовку «Укрзалізниці» до спеки
    Вагони потягів абсолютно не готові до спекотних умов
    Фото з відкритих джерел

    Із 3000 пасажирських вагонів лише 1200 обладнані системами кондиціонування

    Журналіст Андрій Лохматов на своїй сторінці в Facebook іронічно поглянув на підготовку «Укрзалізниці» до виснажливої спеки.

    Він розклав по поличках недоліки усієї системи: «Читаю їх реліз під назвою «Температура у вагонах «Укрзалізниці» під час літньої спеки: деталі, щоб мандрівки була комфортнішою».

    «Парк «Укрзалізниці» наразі налічує близько 3000 пасажирських вагонів. З них на сьогодні лише 1200 обладнані системами кондиціонування».

    За словами журналіста, уже зрозуміло, що шанси не потрапити в душогубку один до трьох.

    «Що ж до плацкартних вагонів, які не обладнані кондиціонерами, там є система вентиляції, мають відчинятися вікна (окрім аварійних виходів та найстарших вагонів з дерев’яними шибками, кількість яких з кожним роком зменшується при модернізації парку)».

    Андрій Лохматов написав: «Ключове слово «мають відчинятися», але гарантій немає».

    «Вагони з кондиціонерами... якщо під час руху температура у вагоні не змінюється – повідомте про ваш дискомфорт провідника. Чимало вагонів, на жаль, мають дахові системи охолодження, які за екстремальних температур виходять з ладу».

    Журналіст уточнив, що якщо поталанило і ти у вагоні з кондиціонером, то не факт, що ти не помреш, бо вони «виходять з ладу».

    «За можливості провідник пересадить пасажирів до інших вагонів зі справною системою кондиціонування. Пріоритет при пересадці надається літнім людям, дітям та вагітним жінкам».

    Журналіст продовжив у дотепній формі: тут взагалі «Титанік»: жінок і дітей передусім. «Якщо їде сім'я, то тато будь готовий залишити сім'ю без годувальника», сміється Лохматов.

    «У потягах також працюють проїзні електромеханіки для усунення несправностей систем кондиціонування, які можуть виникнути під час слідування (однак трапляються в пору екстремальних температур і поломки, які можуть бути усунені лише по прибутті в депо – вагони з такими дефектами відразу виводяться з обороту для ремонту)».

    За словами Лохматова, от якби не це «однак» в дужках, то ще можна було б повірити, а так читаємо – ніхто нічого робити не буде.

    «Якщо під час поїздки у вас виникли проблеми – ви завжди можете звернутися на гарячу лінію Укрзалізниці за номером 0800 503 111 або пишіть на сторінку Укрзалізниці у Facebook».

    «Пишіть, але це навряд чи допоможе. Загалом, краще б реально промовчали», – резюмував журналіст.

    Нагадаємо, пасажир поїзда Ізмаїл-Київ, данець Йоханес Вамберг Андерсен, був змушений самостійно купити швабру й мийний засіб, https://glavcom.ua/news/krikliy-najihav-na-inozemcya-yakiy-samotuzhki-pomiv-vikno-pojizda-749423.html

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    Теги: Укрзалізниця спека українці
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    Журналіст висміяв дилетантську підготовку «Укрзалізниці» до спеки