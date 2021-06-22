В «Укрзалізниці» відзвітували про 1,7 мільярда збитків за квартал

За перший квартал УЗ сплатила понад 5,7 млрд грн податків, зборів та платежів до цільових держфондів

За перший квартал 2021 року акціонерне товариство «Укрзалізниця», яке підпорядковується Кабінету Міністрів України, відзвітувало про чисті збитки на суму 1,7 мільярди гривень.

Про це свідчить звіт про виконання показників фінансового плану акціонерного товариства за 3 місяці 2021 року, повідомляє Марлін.

За підсумками повного 2020 року «Укрзалізниця» звітувала про 11,9 млрд грн збитків.

За перший квартал УЗ сплатила понад 5,7 млрд грн податків, зборів та платежів до цільових держфондів.

Станом на кінець березня «Укрзалізниця» мала 41,5 млрд грн боргів перед різноманітними банками, серед яких ЄБРР, «Ощадбанк», «Укргазбанк», «Сбербанк», «Альфа-Банк» та інші.

За звітний період витрати на оплату праці склали 8,3 млрд грн. За аналогічний період минулого року витрати на працю були вищими, і складали 9,2 млрд грн.

Середня кількість працівників в компанії за перші три місяці року становить 243 387 особи, що менше на 8,6 тис осіб за такий самий період минулого року.

Середня щомісячна зарплата одного працівника склала 11,2 тис грн. При цьому аналогічна зарплатня адміністративного персоналу в 9 разів більше – 108,7 тис грн, а керівника в 52 рази більше – 589,7 тис грн. Минулого року керівник УЗ протягом першого кварталу щомісячно отримував менше – в середньому 442 тис грн на місяць.

Збитковість «Укрзалізниці» протягом першого кварталу у звіті пояснюється кількома факторами. А саме:

зменшенням обсягів перевезень внаслідок пандемії Covid-19 – фактичний пасажирообіг виявився на 5,5%(або на 166 млн пасажиро/кілометрів) менше за плановий, а вантажні перевезення виявились меншими на 4,4% (1866 млн тонн/кілометрів)

перевищенням темпів росту собівартості над темпами росту чистого доходу на 11,9% до плану, зростання собівартості пояснюється збільшенням вартості енергоносіїв, зростанням виробничого персоналу, збільшенням земельного податку

Нагадаємо, що з березня 2021 року обов’язки голови правління виконує Іван Юрик, колишній член правління УЗ. Офіційного попереднього директора товариства Володимира Жмака звільнили через неефективне управління. Проте сам Жмак вважає, що рішення прийняли з порушенням процедур.

Нагадаємо, «Укрзалізниця» розширює внутрішнє залізничне сполучення з Донецькою областю: з 24 червня розпочинає курсування регіональний поїзд Дніпро – Авдіївка.