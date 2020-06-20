Як виконують масочний режим працівники гіпермаркету «Ашан» (фото)



Розсилка ВІДПРАВИТИ

«Курносики» в Ашані Обурені читачі надіслали фото в редакцію «Главкому»

Кияни обурені поведінкою працівників торгового закладу

Не зважаючи на тяжку ситуацію з захворюваністю на коронавірус у столиці, обслуговуючий персонал гіпермаркету «Ашан», що на вул. Здолбунівській, нехтує правилами карантину.

Читачі, які надіслали фото в редакцію «Главкому» обурені поведінкою працівників торгового закладу.

Також в магазині багато відвідувачів з маскою під носом. Деякі відвідувачі заходять в гіпермаркет в масках, але потім їх знімають, або спускають під ніс.

Нагадаємо, дедалі більше вчених доходять висновку, що вірус SARS-CoV-2 передається не лише крапельним шляхом (при чиханні і кашлі), а й через мікрокраплини, які ще називають аерозолями. Вони можуть вивільнятися під час спілкування, співу чи, скажімо, глибокого зітхання. Ці мікрокраплини, які містять часточки вірусу, на певний час зависають у повітрі, тоді як більш важкі краплі швидко осідають під власною вагою. Аерозолі найдовше залишаються у повітрі у приміщеннях із поганою вентиляцією. Разом із тим, саме ці часточки можуть циркулювати у приміщеннях за допомогою потоків повітря з кондиціонерів і таким чином інфікувати інших людей.

За даними вчених Гарвардської медичної школи, носіння масок та дотримання соціальної дистанції можуть сприяти зменшенню вірогідності інфікування від тих, хто інфікований, але ще не заразний. Звичайно, йдеться про зменшення ризиків, але не про повну їхню відсутність.

Читайте також: