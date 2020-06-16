Як мешканці Києва виконують масковий режим у метро: відео



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У столичне метро заборонено заходити без маски. Однак ніхто не контролює, чи знімають пасажири засоби захисту у вагоні Фото «5 канал»

Частина пасажирів проігнорувала вимоги правил безпеки та були без масок

Мешканці Києва не виконують масковий режим під час поїздок у столичній підземці.

Про це повідомляє кореспондент Главкому.

Вранці на входах до станцій та у вагонах метро було багато людей. Дистанції ніхто не дотримувався.

Частина пасажирів проігнорувала вимоги правил безпеки та були без масок.

Деякі пасажири заходять в метро в масках, але потім їх знімають.

Як писав «Главком», дедалі більше вчених доходять висновку, що вірус SARS-CoV-2 передається не лише крапельним шляхом (при чиханні і кашлі), а й через мікрокраплини, які ще називають аерозолями. Вони можуть вивільнятися під час спілкування, співу чи, скажімо, глибокого зітхання. Ці мікрокраплини, які містять часточки вірусу, на певний час зависають у повітрі, тоді як більш важкі краплі швидко осідають під власною вагою. Аерозолі найдовше залишаються у повітрі у приміщеннях із поганою вентиляцією. Разом із тим, саме ці часточки можуть циркулювати у приміщеннях за допомогою потоків повітря з кондиціонерів і таким чином інфікувати інших людей.

За даними вчених Гарвардської медичної школи, носіння масок та дотримання соціальної дистанції можуть сприяти зменшенню вірогідності інфікування від тих, хто інфікований, але ще не заразний. Звичайно, йдеться про зменшення ризиків, але не про повну їхню відсутність.

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