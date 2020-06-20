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    Новини

    У Києві за добу виявили 76 нових випадків захворювання на коронавірус

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    <p>До лікарень столиці госпіталізували 5 пацієнтів. Інші &ndash; на самоізоляції, під контролем лікарів</p> - У Києві за добу виявили 76 нових випадків захворювання на коронавірус

    До лікарень столиці госпіталізували 5 пацієнтів. Інші – на самоізоляції, під контролем лікарів

    Одна людина померла

    Кількість мешканців Києва, в яких за минулу добу виявили захворювання на коронавірус, збільшилась на 76 людей. 1 випадок – летальний.

    Про це повідомив мер столиці Віталій Кличко у своєму Телеграмі.

    На сьогодні в столиці вже 4252 підтверджених випадки захворювання на Covid-19. Усього від коронавірусу померли 97 мешканців Києва.

    Захворіли:

    • 36 жінок віком від 22 до 85 років;
    • 32 чоловіка віком від 18 до 74 років;
    • 5 дівчаток від 5 до 15 років та 3 хлопчики, яким 2, 7 та 17 років.

    Захворіли, зокрема, і двоє медиків.

    До лікарень столиці госпіталізували 5 пацієнтів. Інші – на самоізоляції, під контролем лікарів.

    Одужали за минулу добу 59 людей. Усього коронавірус подолали 1391 мешканців столиці.

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    Найбільше випадків захворювання виявили в Оболонському районі – 15. Солом’янському – 11. У Дарницькому та Святошинському районах – по 8 випадків.

    «Не ставтеся легковажно до свого здоров’я, дотримуйтеся елементарних правил! Бережіть себе!», – наголосив Кличко.

    Як повідомлялося, станом на ранок 20 червня в Україні зафіксовано 841 новий випадок коронавірусу, це на 80 випадків менше, ніж учора (921).

    Одужали – 373 (вчора 586), померли – 9 (вчора 19).

    Загалом одужали 16 406 осіб, летальних випадків – 994.

    У Києві виявлено хворих 76 осіб (вчора 92). Також 57 випадків зафіксовано у Чернівецькій області (вчора 76) і 139 – на Львівщині (вчора 142), 83 – на Рівненщині (вчора 121).

    Коронавірус в Україні
    • Всього
      35825
    • Хворіють
      18425
    • Одужали
      16406
    • Померли
      994

    Нагадаємо, станом на ранок 19 червня в Україні зафіксовано новий антирекорд – 921 новий випадок коронавірусу, це на 92 випадки більше, ніж учора (829). З них 64 дитини, а також 161 медпрацівник.

    Було госпіталізовано 182 особи.

    Зафіксовано 19 летальних випадків (вчора 23).

    При цьому одужали 586 пацієнтів (вчора 504).

    Загалом за весь час пандемії захворіли 34 984 людини, з них – 2 570 дітей та 5 877 медпрацівників.

    Загалом одужало 16 033 людини, летальних випадків – 985.

    За попередню добу було здійснено 19 365 тестів, з них – 11 465 дослідження методом ПЛР, а також 7 900 ІФА-тестувань.

    Найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Львівській області – 142, Рівненській –121, у Києві – 92, на Закарпатті – 78 та у Чернівецькій області – 76.

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    Віталій Кличко Київ коронавірус
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