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    Здоров'я

    У МОЗ розповіли, в яких областях зареєстровано найбільше хворих на Covid-19 за добу

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    Найбільше випадків коронавірусу за добу зафіксовано у трьох областях і столиці - У МОЗ розповіли, в яких областях зареєстровано найбільше хворих на Covid-19 за добу
    Найбільше випадків коронавірусу за добу зафіксовано у трьох областях і столиці

    Найбільше випадків Covid-19 за добу зареэстровано на Львівщині

    За минулу добу найбільша кількість підтверджених випадків коронавірусної хвороби зафіксована у Львівській області – 139 випадків. Про це повідомив на брифінгу міністр охорони здоров’я Максим Степанов.

    «Якщо говорити в розрізі регіонів, то за останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Львівській області – 139, Закарпатській області – 109, Рівненській області – 83, та місті Київ – 76», - сказав Степанов.

    Міністр зазначив, що  за минулу добу загалом було здійснено 19 136 тестів, з них 11 162 досліджень методом ПЛР, а також 7 974 досліджень методом ІФА.

    Коронавірус в Україні
    • Всього
      35825
    • Хворіють
      18425
    • Одужали
      16406
    • Померли
      994

    Нагадаємо, станом на ранок 20 червня в Україні зафіксовано 841 новий випадок коронавірусу, це на 80 випадків менше, ніж учора (921).Одужали – 373 (вчора 586), померли – 9 (вчора 19). Загалом одужали 16 406 осіб, летальних випадків – 994.

    У Києві виявлено хворих 76 осіб (вчора 92). Також 57 випадків зафіксовано у Чернівецькій області (вчора 76) і 139 – на Львівщині (вчора 142), 83 – на Рівненщині (вчора 121).

    здоров'я Київ Максим Степанов коронавірус
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