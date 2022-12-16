Яка ситуація у Києві після масованої атаки РФ – заява Кличка

Третина киян наразі – з водою та теплом

Після ураження кількох об’єктів критичної інфраструктури столиці в місті є дефіцит постачання електроенергії та пошкодження електромереж. Про це повідомив мер Києва Віталій Кличко у Facebook.

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«Третина киян наразі – з водою та теплом. 40% – з енергопостачанням, хоча відключення енергії є. Міські служби працюють, щоб до ранку повернути тепло і воду всім мешканцям столиці. Енергетики працюють, аби стабілізувати систему енергопостачання.

Кличко повідомив, що у зв’язку із пошкодженням енергетичної системи та аварійними відключеннями електроенергії поїзди метрополітену сьогодні не курсуватимуть. Водночас, підземні станції працюють як укриття.

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«Сьогодні в місті курсують автобуси за постійним графіком, а також ті автобусні маршрути, які працюють на заміну тролейбусним. У нас їх зараз більше 500. Завтра в столиці також додатково запустять автобуси, що дублюватимуть трамвайні маршрути. Окрім того, місто організує рух автобусів, які частково дублюватимуть маршрути метрополітену», – запевнив мер Києва.

Віталій Кличко також наголосив, що приватним перевізникам Києва надали доручення збільшити випуск автобусів на маршрути в режимі маршрутного таксі. Особлива увага приділена маршрутам, що дублюють електротранспорт: метрополітен, тролейбус, трамвай.

Сьогодні, 16 грудня, рашисти вкотре здійснили масштабну ракетну атаку по Україні. По всій Україні запроваджено аварійні відключення електроенергії через влучання ворожих ракет в енергооб'єкти у кількох областях України.

Відомо про пошкодження об'єктів енергетичної інфраструктури на сході та півдні України. Наразі повністю знеструмлено Харків, у місті припинено водо- та теплопостачання.

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Втрачено 50% споживання об'єднаної енергосистеми, оголошено про надзвичайну ситуацію.