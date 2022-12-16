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Кличко повідомив, коли в оселях киян з’явиться тепло і вода

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Кличко повідомив, коли в оселях киян з’явиться тепло і вода
Служби столиці працюють над відновленням воли і тепла у Києві
фото: Віталій Кличко/Facebook

Відновлювальні роботи будуть тривати орієнтовно до завтрашнього ранку

Відновлення водопостачання та світла у столиці, після сьогоднішнього російського обстрілу, триватиме до завтрашнього ранку. Про це повідомив мер Києва Віталій Кличко у коментарі «Суспільному».

За словами очільника міста, відновлювальні роботи будуть тривати орієнтовно до завтрашнього ранку. Тобто повернення світла та води, там де вони зникли після ракетних ударів, варто чекати 17 грудня.

Нагадаємо, у Києві станом на вечір 16 грудня після масованої атаки рашистів не працює метро, однак доїхати мешканці столиці можуть автобусами, тролейбусами та електричкою.

Як відомо, в Україні внаслідок останньої ракетної атаки росіян пошкоджено приблизно дев'ять об'єктів генерації.

Сьогодні, 16 грудня, рашисти вкотре здійснили масштабну ракетну атаку по Україні. По всій Україні запроваджено аварійні відключення електроенергії через влучання ворожих ракет в енергооб'єкти у кількох областях України. 

Відомо про пошкодження об'єктів енергетичної інфраструктури на сході та півдні України. Наразі повністю знеструмлено Харків, у місті припинено водо- та теплопостачання. 

Втрачено 50% споживання об'єднаної енергосистеми, оголошено про надзвичайну ситуацію. 

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Теги: Київтеплоенерго водопостачання вода Віталій Кличко обстріл

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