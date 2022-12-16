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Скажені ціни на таксі та графік руху електрички: столиця оговтується після атаки

Тетяна Кушнерик
glavcom.ua
Скажені ціни на таксі та графік руху електрички: столиця оговтується після атаки
16 грудня рашисти завдали масованого удару по Україні  
фото з відкритих джерел

Наразі в Києві не працює метро і є перебої з електропостачанням 

Уранці 16 грудня рашисти атакували столицю, в кількох районах пролунали вибухи. Як стало відомо, працювала протиповітряна оборона, внаслідок чого над Київщиною та столицею збито 37 ракет.

Уламки ракет впали на автівки та житлові будинки. Внаслідок масованої атаки на Київщині пошкоджено об’єкт критичної інфраструктури та дев'ять приватних будинків у різних районах області. 

Наразі відомо про трьох постраждалих, одна людина у важкому стані.

Транспорт та комунальні послуги

Через ракетну атаку в столиці виникли перебої з водопостачанням. Також зупинився рух метро.  

Як стало відомо, Київський метрополітен наразі не може відновити роботу як вид транспорту через відсутність необхідної потужності для руху поїздів унаслідок ракетних ударів ворога.

Тим часом «Укрзалізниця» нагадує, що поки не працює метрополітен, найзручніший транспорт для подорожі Києвом – київська міська електричка. Незважаючи на перебої з енергопостачанням вона продовжує рух кільцем.  

Вартість квитка – 15 гривень. 

Скажені ціни на таксі та графік руху електрички: столиця оговтується після атаки фото 1
Скажені ціни на таксі та графік руху електрички: столиця оговтується після атаки фото 2

Наразі на Київщині, як і на території решти областей, енергетики працюють над відновленням пошкоджень внаслідок масованого обстрілу. Є Києві е перебої з електропостачанням.

Кому біда, а кому заробіток?

Поки кияни шукають способи поїхати куди потрібно без метро, деякі столичні таксисти намагаються нажитися на біді. Сервіс «Болт», наприклад, встановив під час підвищеного попиту чималі суми вартості поїздки містом.

Наприклад, за поїздку тривалістю п'ять хвилин за маршрутом метро «Академмістечко – Червоний Хутір» з киян просять вже понад вісім сотень гривень.

Скажені ціни на таксі та графік руху електрички: столиця оговтується після атаки фото 3

Так, для прикладу поїздка із Шевченківського району столиці до Подільського в середньому навіть у вечірні години коштувала до 100 грн. Наразі ж вона сягає 300 грн на сервісі таксі Bolt та 150 грн на Uber.

Щоб доїхати з одного берега на інший, потрібно викласти щонайменше пів тисячі гривень.

А поїздка з «Мінської» на «Видубичі» обійдеться у майже 400 грн.

Скажені ціни на таксі та графік руху електрички: столиця оговтується після атаки фото 4

Як відомо, в Україні внаслідок останньої ракетної атаки росіян пошкоджено приблизно дев'ять об'єктів генерації.

Сьогодні, 16 грудня, рашисти вкотре здійснили масштабну ракетну атаку по Україні. По всій Україні запроваджено аварійні відключення електроенергії через влучання ворожих ракет в енергооб'єкти у кількох областях України. 

Відомо про пошкодження об'єктів енергетичної інфраструктури на сході та півдні України. Наразі повністю знеструмлено Харків, у місті припинено водо- та теплопостачання. 

Втрачено 50% споживання об'єднаної енергосистеми, оголошено про надзвичайну ситуацію. 

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Теги: Київ транспорт рашисти метро

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