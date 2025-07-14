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«Йшов, як господар». Ліна Костенко розповіла, як зустріла Путіна в Києві

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Іванна Гордійчук
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«Йшов, як господар». Ліна Костенко розповіла, як зустріла Путіна в Києві
Ліна Костенко дала інтерв’ю «Радіо Хартія»
скрін із відео

Путін йшов Києвом без супроводу українців

Українська поетеса-шістдесятниця, письменниця, дисидентка Ліна Костенко розповіла про те, як випадково зустріла російського диктатора Володимира Путіна у Києві. Про це вона сказала в ефірі «Радіо Хартія», передає «Главком».

«Він йшов по всьому Хрещатику. А ми якраз йшли з Києво-Могилянської академії. Коли за Пасаж – Путін. Так ми пішли за ним. А Хрещатик уже був порожній майже. І ми йшли і дуже жартували. І я тоді сказала: «Це ж путін зараз йде по Хрещатику і думає: «Мати міст руських», – каже вона.

Письменниця додала, що було дуже дивно, що ніхто не помітив, що Путін без супроводу українців йшов Києвом. Хоча була присутня численна охорона.

«Він ішов Києвом, як господар», – додала вона.

Востаннє Путін був у Києві у 2013 році.

Нагадаємо, раніше Костенко прирівняла риси російського диктатора Володимира Путіна із староданім образом сатани. – «Ви бачили цей образ XIV століття? Видно художники мають інтуїцію. Як повинен виглядати диявол? Там же риси Путіна».

Також письменниця визнала, що їй не до вподоби очільник РПЦ Володимир Гундяєв, відомий як патріарх Кирило.

До слова, раніше у цьому ж інтерв’ю Костенко заявила, що українці – це героїчний народ. Тому, що витримати війну з такою державою, як Росія.

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Теги: Ліна Костенко путін Київ Україна

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