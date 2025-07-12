«Мені треба знайти істинну причину». Ліна Костенко розповіла, над чим працює зараз

95-річна поетеса у розмові з Жаданом висловилась про війну та українців і анонсувала новий історичний роман

Українська поетеса-шістдесятниця, письменниця та дисидентка Ліна Костенко вперше за тривалий час дала інтерв’ю. Вона висловилась про війну, гідність українців, важливі моменти зі свого життя та розповіла про новий історичний роман, над яким зараз працює. Деталі повідомляє «Главком» з посиланням на канал Сергія Жадана «Радіо Хартія».

Розмову з Ліною Костенко записав письменник та військовослужбовець Сергій Жадан. Це перша серія з «триптиха» інтерв’ю, записаних у листопаді 2024 та січні 2025 року, яка вийшла 11 липня.

Про героїзм українців та трагедію війни

Ліна Костенко наголосила, що під час цієї війни Україна вперше звучить так достойно, а українці – героїчний народ і нація героїв.

«Це героїчний народ. От так виникає нація героїв. Десь в мене написано: «Росли, росли й виросли хлоп'ята». Їх тепер зустрічають в селах на колінах... Страшно багато загинуло. Як на мене, достойнішого народу зараз, ніж українці, нема. Витримати війну з такою державою, як Росія…», – сказала поетеса.



Вона висловила біль через загибель українських поетів: «Зараз загинуло кілька поетів. І я просто не можу витримати цього. Як це так молодий хлопець пише: «Я ще не вбитий. Я іще молюсь». От я не можу ці рядки пережити».

Про українську гідність та меншовартість

Поетеса додала, що нині Україна «мабуть, вперше звучить достойно»: «Я вже і раніше почала підозрювати, що ми просто себе недооцінюємо. Нам нав’язали оту меншовартість. Я ніколи не розуміла, що таке меншовартість».



Водночас Ліна Костенко зауважила, що байдужість до країни та нації продиктована, більшою мірою, впливом Росії.

«Погані люди є. Які не люблять Україну… не тільки українці винуваті. Це постійні наративи з Росії. Вони ж все зробили, щоб принизити цю націю», – пояснила вона.

Про новий роман та історичну пам’ять

Ліна Костенко анонсувала свій історичний роман про період Гетьманщини, в якому простежує участь українців у творенні Російської імперії.

«У нас все настільки заплутано... Мені треба знайти істинну причину, розумієте? Тому що у нас навіть останнім часом почали казати: «Та ми, українці, їм побудували імперію. Ми її, значить, і розвалимо»... А чи це так добре, що ми їм її побудували?.. Це страшно складно. Я зараз дописую книжку, де про це», – сказала Ліна Костенко.



Вона навела приклад ректора Києво-Могилянської академії Феофана Прокоповича: «Оці українці – наш піп Феофан Прокопович підкинув Петру І ідеї, од яких ми зараз задихаємось...».



Костенко також згадала, що «у нас (українців - «Главком») розумних (людей - «Главком») було дуже багато». Письменниця додала: «І треба розібратись, чому вони? Як у Маланюка написано: «в ньому ридав раб». Я знаю, що в тих, що пішли в дворянство російське, раб не ридав. Вони не знали, що вони раби».

Наступні випуски довгоочікуваного інтерв’ю з Ліною Костенко оприлюднять у суботу, 12 липня, та у неділю, 13 липня, о 20:00 на YouTube-каналі «Радіо Хартія».

Раніше «Главком» повідомляв, що Ліна Костенко прирівняла риси російського диктатора Володимира Путіна із староданім образом сатани. «Ви бачили цей образ XIV століття? Видно художники мають інтуїцію. Як повинен виглядати диявол? Там же риси Путіна», – сказала вона.

Також «Главком» сповщав, що Ліна Костенко заявила: українці – це героїчний народ. Тому, що витримати війну з такою державою, як Росія. Письменниця зазначила, що Росія – це страшна країна, і процитувала свої авторські рядки: «Росія – це велика сила. Усіх би знищила до тла. Фашистське тісто замісила. Сама не знає, що спекла».