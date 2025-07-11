Костенко: Як повинен виглядати диявол? Там же риси Путіна

Письменниця визнала, що їй не до вподоби очільник РПЦ Володимир Гундяєв, відомий як патріарх Кирило

Українська поетеса-шістдесятниця, письменниця, дисидентка Ліна Костенко прирівняла риси російського диктатора Володимира Путіна із староданім образом сатани. Про це вона сказала в ефірі «Радіо Хартія», передає «Главком».

«Ви бачили цей образ XIV століття? Видно художники мають інтуїцію. Як повинен виглядати диявол? Там же риси Путіна», – сказала вона.

Також Костенко визнала, що їй не до вподоби очільник РПЦ Володимир Гундяєв, відомий як патріарх Кирило.

«Коли бачу Кирила Гундяєва, як казав Григорій Тютюнник: «Регіт мені давить груди»...Я дивлюсь на цього Кирила Гундяєва... Він що всерйоз оце все говорить?», – додала вона.

Нагадаємо, раніше у цьому ж інтерв’ю Костенко заявила, що українці – це героїчний народ. Тому, що витримати війну з такою державою, як Росія.

До слова, 19 березня Ліна Костенко відзначила 95-річчя і отримала подарунок від Буданова.

Також Костенко розповіла, як почувається у 95 років.