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Костенко: Як повинен виглядати диявол? Там же риси Путіна

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Іванна Гордійчук
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Костенко: Як повинен виглядати диявол? Там же риси Путіна
фото з відкритих джерел

Письменниця визнала, що їй не до вподоби очільник РПЦ Володимир Гундяєв, відомий як патріарх Кирило

Українська поетеса-шістдесятниця, письменниця, дисидентка Ліна Костенко прирівняла риси російського диктатора Володимира Путіна із староданім образом сатани. Про це вона сказала в ефірі «Радіо Хартія», передає «Главком».

«Ви бачили цей образ XIV століття? Видно художники мають інтуїцію. Як повинен виглядати диявол? Там же риси Путіна», – сказала вона.

Також Костенко визнала, що їй не до вподоби очільник РПЦ Володимир Гундяєв, відомий як патріарх Кирило.

«Коли бачу Кирила Гундяєва, як казав Григорій Тютюнник: «Регіт мені давить груди»...Я дивлюсь на цього Кирила Гундяєва... Він що всерйоз оце все говорить?», – додала вона.

Нагадаємо, раніше у цьому ж інтерв’ю Костенко заявила, що українці – це героїчний народ. Тому, що витримати війну з такою державою, як Росія.

До слова, 19 березня Ліна Костенко відзначила 95-річчя і отримала подарунок від Буданова.

Також Костенко розповіла, як почувається у 95 років.

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Теги: Ліна Костенко путін патріарх кирило

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