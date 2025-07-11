«Хохлів нема, є нація». Ліна Костенко розповіла, як війна характеризує українців

Ліна Костенко про Росію: «Фашистське тісто замісила. Сама не знає, що спекла»

Костенко: «Мені здається, що достойнішого народу зараз, ніж українці, нема»

Українці – це героїчний народ. Тому, що витримати війну з такою державою, як Росія. Про це заявила українська поетеса-шістдесятниця, письменниця, дисидентка Ліна Костенко в ефірі «Радіо Хартія», передає «Главком».

«Це героїчний народ. От так виникає нація героїв. Десь в мене написано: «Росли, росли і виросли хлоп'ята». Їх тепер зустрічають в селах на колінах... Страшно багато загинуло. Мені здається, що достойнішого народу зараз, ніж українці, нема», – розповіла вона.

Письменниця зазначила, що Росія – це страшна країна, і процитувала свої авторські рядки.

«Росія – це велика сила. Усіх би знищила до тла. Фашистське тісто замісила. Сама не знає, що спекла», – написала вона.

«Це страшно. Вони досі шукають тут Бандеру... Вони побачивши наших героїчних хлопців там біля Чангара казали: «А, это хохли». Хохлів нема, є нація. Справжня нація», – додала поетеса.

Нагадаємо, 19 березня Ліна Костенко відзначила 95-річчя і отримала подарунок від Буданова.

Також Костенко розповіла, як почувається у 95 років.