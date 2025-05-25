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День Києва. Ліна Костенко пригадала, що нацисти теж так «вітали» Київ під час Другої світової

Надія Карбунар
glavcom.ua
Надія Карбунар
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День Києва. Ліна Костенко пригадала, що нацисти теж так «вітали» Київ під час Другої світової
Наслідки ворожої атаки на Київ у ніч проти 25 травня
фото: ДСНС України/Telegram

«Честь і слава кожному, хто захищає Київ і Україну»

Напередодні Дня Києва Росія «привітала» жителів столиці черговою масованою атакою «шахедів» та балістики, що тривала майже цілу ніч. Українська поетеса-шістдесятниця, письменниця Ліна Костенко пригадала, що вже чула таке «привітання». Про це вона сказала в інтерв’ю до Дня Києва в рамках спецпроєкту «Києве мій» громадської ініціативи «Голка», інформаційним партнером якого виступає «Главком».

«Добре пам’ятаю цей звук сирен – нацисти теж так «вітали» Київ і всю Україну під час Другої світової. Але наша Армія привітала Київ, його захистивши», – сказала Ліна Костенко.

Письменниця наголосила – Київ вітає свою Армію, бо ми є, ми стоїмо, ми разом.

«Честь і слава кожному, хто захищає Київ і Україну, а отже, честь і слава Вартовим, що боронять рубежі демократії, рубежі цивілізованого світу», – додала Костенко.

Вона також повідомила, чого чекає від столичної влади.

«Мені б дуже хотілося, щоб за всіх політичних обставин київська влада мала ставлення до Києва подібне до ставлення у Франції до Парижа. Будь-яка забудова повинна поважати розум і душу Міста, а відтак через жорсткий контроль ціннісних та технічних архітектурних параметрів, – як, наприклад, висота паризьких будинків, – берегти насамперед висоту імені цього Міста», – підсумувала легендарна авторка.

Нагадаємо, щороку наприкінці травня Київ відзначає День міста. У 2025 році свято припадає на 25 травня.

Офіційно прийнятою датою заснування Києва вважається 482 рік. За легендою, місто заснував полянський князь Кий з братами Щеком і Хоривом, а також сестрою Либіддю. Назва столиці походить від імені Кия – найстаршого з трьох братів.

Вперше День Києва відзначили у 1982 році – тоді місту виповнилося 1 500 років. Цьогоріч столиця України святкує своє 1543-річчя.

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Теги: росія війна Ліна Костенко свято ракетна атака

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