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День Києва. Легендарна Ліна Костенко назвала сучасний символ головного міста України

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Іванна Гордійчук
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День Києва. Легендарна Ліна Костенко назвала сучасний символ головного міста України
Майдан Незалежності 18 лютого 2014 року
фото: EPA/UPG

«Після совєтів народились нові покоління – і Київ повернувся на барикади, ставши пульсуючим серцем Європи»

Символом Києва є Майдан Незалежності у відсвітах пожеж і молодь, що йде проти озброєної системи з картонними щитами. Таку думку висловила українська поетеса-шістдесятниця, письменниця Ліна Костенко в інтерв’ю до Дня Києва в рамках спецпроєкту «Києве мій» громадської ініціативи «Голка», інформаційним партнером якого виступає «Главком».

«Там, у 2014-му, була й моя онука. На Майдані сходяться в герці віки й цивілізації. У 70-ті, коли знову почались арешти, я якось подивилась з Інститутської на Хрещатик, на сіру інертну хвилю байдужого суспільства, і заплакала. Радянський Київ, здавалося, був відчужений від власної культури і від тих, хто за цю культуру боровся і страждав. Але народились нові покоління – і Київ повернувся на барикади, ставши пульсуючим серцем Європи. І та ж сама Інститутська стала пульсуючою артерією боротьби. Київ – місто безконечних ресурсів відродження», – каже вона.

Також Костенко зазначила, що Київ має у своїй історії надто багато великих імен, які не можна перетворювати на список, бо це окремі світи.

Одним із видатних киян письменниця вважає Івана Дзюбу.

«Серед цих особливо дорогих мені лиць хочу сьогодні згадати Івана Дзюбу, донеччанина і вкоріненого киянина, який пішов з життя напередодні війни і був похований у день її початку. Немовби не мав уже снаги бачити ще й цю катастрофу своєї країни. Десятками років він, як Атлант, підпирав своїми плечима небо української культури. Ніхто цього особливо й не помічав. Але своєю роботою він доводив, що істинна культура інтелектуального Києва – це не риторика і не перформанси», – зазначає вона.

Нагадаємо, щороку наприкінці травня Київ відзначає День міста. У 2025 році свято припадає на 25 травня.

Офіційно прийнятою датою заснування Києва вважається 482 рік. За легендою, місто заснував полянський князь Кий з братами Щеком і Хоривом, а також сестрою Либіддю. Назва столиці походить від імені Кия – найстаршого з трьох братів.

Вперше День Києва відзначили у 1982 році – тоді місту виповнилося 1 500 років. Цьогоріч столиця України святкує своє 1543-річчя.

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Теги: Київ Ліна Костенко столиця молодь свято письменниця

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