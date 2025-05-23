Буданов показав книгу, яку йому підписала Ліна Костенко (фото)

Глава Головного управління розвідки заявив, що рядок Костенко найкраще описує ідею Дня Героїв

Керівник Головного управління розвідки Кирило Буданов привітав українців з Днем Героїв. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на допис глави розвідки у соцмережах.

За словами Буданова, найкраще це свято та його ідею характеризує рядок української поетеси, письменниці Ліни Костенко з історичного роману у віршах «Берестечко»: «Я знаю грамоту свободи – її підписують мечі». Він показав підписану книгу письменниці. На палітурці написані побажання та подяка за роботу очільнику Головного управління розвідки та його бійцям.

«Утім День Героїв – це не лише про вшанування, а й про тяглість нашої боротьби. Про сильний символ меча, який завжди з нами. Навіть у часи найтяжчих лихоліть його, ніби реліквію, оберігали поети, і новий Герой підхоплював його, аби продовжити справу», – каже він.

Як зазначив глава ГУР, український меч переходив від покоління до покоління – від лицарів княжої доби до славних козаків на Січі, від воєвод Гетьманщини до армії УНР, від вояків Холодного Яру до українських повстанців у часи Другої світової війни.

«І от уже наше покоління стискає це древнє руків’я: січе одвічних ворогів – пише історію сучасної російсько-української війни. На знаменах Головного управління розвідки – меч, і ми продовжуємо горду справу наших предків заради майбутнього – боремось за свободу проти російських загарбників в одній лаві з усіма Силами безпеки і оборони України», – додав Буданов.

Нагадаємо, у п’ятницю, 23 травня, в Україні відзначають День Героїв, встановлений на честь українських захисників та захисниць, які виборюють свободу та незалежність України. Ідея свята виникла у середовищі українських націоналістів. Уперше офіційно воно було запроваджене постановою ІІ Великого збору ОУН, який відбувся у квітні 1941 року в Кракові: «Обов’язуючі організаційні свята є: свято соборності 22 січня, свято Героїв революції дня 23-го травня і День боротьби 31 серпня».

Дата 23 травня була обрана не випадково. У травні за суперечливих обставин загинув ідеолог українського самостійництва Микола Міхновський. 23-го та 25 травня були вбиті лідери українського визвольного руху Євген Коновалець та Симон Петлюра.

Після 1991 року свято стало набувати популярності, особливо на заході України. У 2014 році масштабні відзначення Дня Героїв відбулися у Волинській, Львівській, Івано-Франківській та Тернопільській областях.

До слова, українська поетеса, письменниця та громадська діячка Ліна Костенко, якій виповнилося 95 років 19 березня, під час святкування ювілею розповіла про своє самопочуття рядками із вірша.