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Ліна Костенко і Бернар-Анрі Леві отримають медалі Шептицького в Капітолії США

Андрій Самойленко
glavcom.ua
Андрій Самойленко
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Поезії та проза Ліни Костенко і по сьогодні надихають українців у їхній боротьбі проти російської агресії
фото: Єврейська конфедерація України

Ліна Костенко у своїх творах завжди відстоювала людську гідність та права народів на самовизначення

Єврейська конфедерація України спільно з ініціативою «Українсько-єврейська зустріч» оголосили лауреатів медалі імені Митрополита Андрея Шептицького 2025 року. Нагороду отримають видатна українська поетеса Ліна Костенко та французький філософ і режисер Бернар-Анрі Леві. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на спільноту.

Вручення відбудеться 30 квітня у Вашингтоні. Церемонія вшановує внесок лауреатів у захист прав людини, міжетнічного діалогу та підтримку України в умовах війни.

Медалі Шептицього у Капітолії вручатимуть президент Єврейської конфедерації України, віцепрезидент Всесвітнього Єврейського Конгресу Борис Ложкін та голова правління «Українсько-Єврейської Зустрічі» Джеймс Темертей.

Як зазначають організатори, Ліна Костенко у своїх творах завжди відстоювала людську гідність та права народів на самовизначення, в тому числі євреїв. Через це за радянських часів її твори забороняли.

«Поезії та проза Ліни Костенко і по сьогодні надихають українців у їхній боротьбі проти російської агресії. Сміливість говорити правду і ставати на захист скривджених і знедолених завжди були невід’ємною рисою Ліни Костенко. Так само вчиняв свого часу і Митрополит Андрей Шептицький», – йдеться у повідомленні.

Водночас французький філософ і кінорежисер Бернар-Анрі Леві є одним з найвидатніших західних інтелектуалів. Його авторству належать 49 книг і 9 фільмів, зокрема про боротьбу України проти російської агресії.

«Єврей за походженням, Леві у 2014 році виступив перед учасниками Революції Гідності на Майдані Незалежності у Києві. Він також представляв Президента Франції на 75-й річниці вшанування пам’яті жертв Бабиного Яру (…) Як і Митрополит Шептицький, Бернар-Анрі Леві у своїх творах завжди відстоює права людини та народів – на самовизначення», – зазначається в повідомленні.

Під час повномасштабного російського вторгнення Бернар-Анрі Леві зняв три документальні фільми про українців, що протистоять російській навалі: «Чому Україна» (2022), «Слава Україні» (2023) та «Героям Слава» (2023). Четверта стрічка – «Наша війна» – має з’явитися влітку 2025 року.

Митрополит Андрей Шептицький очолював Українську греко-католицьку церкву з 1901 по 1944 роки. Під час Другої світової війни під його проводом у монастирях Заходу України було врятовано кількасот євреїв, переважно дітей. Навіть у своїх митрополичих палатах Шептицький особисто переховував євреїв.

Нагадаємо, українська поетеса, письменниця та громадська діячка Ліна Костенко, якій виповнилося 95 років 19 березня, під час святкування ювілею розповіла про своє самопочуття рядками із вірша. 

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Теги: Ліна Костенко медалі

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