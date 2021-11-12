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    Нема Covid-документа – знімуть з потяга. В електричках на Київщині діятимуть жорсткі правила

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    Правоохоронці перевірятимуть наявність Covid-документів у пасажирів потягів - Нема Covid-документа – знімуть з потяга. В електричках на Київщині діятимуть жорсткі правила

    Правоохоронці перевірятимуть наявність Covid-документів у пасажирів потягів

    фото з відкритих джерел

    Змінюються правила поїздок у приміських електропоїздах Київської області

    Із 13 листопада згідно з рішенням обласної комісії з техногенно-екологічної безпеки змінюються правила подорожі у приміському сполученні Київської області. Про це повідомляє пресслужба «Укрзалізниці».

    Так, із 13 листопада проїзд в усіх приміських електропоїздах області здійснюється за наявності:

    • або сертифікату про вакцинацію;
    • або негативного ПЛР-тесту на Covid-19;
    • або негативного експрес-тесту на Covid-19, що зроблений не більше ніж за 72 години до рейсу.

    У разі відсутності одного з зазначених документів пасажира може бути знято з рейсу поліцією.

    Нагадаємо, на тлі погіршення ситуації з коронавірусом, у Київській області місцева влада прийняла рішення посилити обмеження на користування громадським транспортом. Нові правила набирають чинності вже з 13 листопада.

    Із 21 жовтня почали діяти нові правила пасажирських перевезень. Українці, в яких немає Covid-сертифікатів чи негативних тестів на коронавірус, не можуть вільно подорожувати.

    Так, залізничні перевезення в далекому сполученні на «жовтому» та «червоному» рівнях будуть дозволені пасажирам за умови наявності в них:

    • квитка на проїзд;
    • документа, що посвідчує особу (перелік таких документів затверджено наказом Міністерства транспорту та зв'язку);
    • документа про отримання хоча б однієї дози вакцини проти Covid-19;
    • або документа, що підтверджує отримання повного курсу вакцинації (міжнародний, внутрішній або іноземний сертифікат про вакцинацію проти Covid-19);
    • або негативного результату ПЛР-тесту (також у застосунку Дія) або експрес-тесту на визначення антигена коронавірусу SARS-CoV-2, який чинний 72 години.

    Як повідомлялося, за добу 11 листопада в Київсьій області виявлено 970 хворих на коронавірус, померли 44 особи.

    Читайте також: Обмеження та перевірки під час пандемії: що законно, а що ні? Пояснюють юристи


    Теги: Укрзалізниця потяг Київщина карантин вакцинація коронавірус
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    Нема Covid-документа – знімуть з потяга. В електричках на Київщині діятимуть жорсткі правила