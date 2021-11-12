Нема Covid-документа – знімуть з потяга. В електричках на Київщині діятимуть жорсткі правила

Змінюються правила поїздок у приміських електропоїздах Київської області

Із 13 листопада згідно з рішенням обласної комісії з техногенно-екологічної безпеки змінюються правила подорожі у приміському сполученні Київської області. Про це повідомляє пресслужба «Укрзалізниці».

Так, із 13 листопада проїзд в усіх приміських електропоїздах області здійснюється за наявності:

або сертифікату про вакцинацію;

або негативного ПЛР-тесту на Covid-19;

або негативного експрес-тесту на Covid-19, що зроблений не більше ніж за 72 години до рейсу.

У разі відсутності одного з зазначених документів пасажира може бути знято з рейсу поліцією.

Нагадаємо, на тлі погіршення ситуації з коронавірусом, у Київській області місцева влада прийняла рішення посилити обмеження на користування громадським транспортом. Нові правила набирають чинності вже з 13 листопада.

Із 21 жовтня почали діяти нові правила пасажирських перевезень. Українці, в яких немає Covid-сертифікатів чи негативних тестів на коронавірус, не можуть вільно подорожувати.

Так, залізничні перевезення в далекому сполученні на «жовтому» та «червоному» рівнях будуть дозволені пасажирам за умови наявності в них:

квитка на проїзд;

документа, що посвідчує особу (перелік таких документів затверджено наказом Міністерства транспорту та зв'язку);

документа про отримання хоча б однієї дози вакцини проти Covid-19;

або документа, що підтверджує отримання повного курсу вакцинації (міжнародний, внутрішній або іноземний сертифікат про вакцинацію проти Covid-19);

або негативного результату ПЛР-тесту (також у застосунку Дія) або експрес-тесту на визначення антигена коронавірусу SARS-CoV-2, який чинний 72 години.

Як повідомлялося, за добу 11 листопада в Київсьій області виявлено 970 хворих на коронавірус, померли 44 особи.



