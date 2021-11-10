Коронавірусна війна: в Києві черги за довідками про смерть і у крематорій
Коронавірусні лікарні Києва на межі колапсу: частина закладів заповнені на 100%
У Києві погіршується ситуація з розповсюдженням коронавірусу. Про це заявив мер Києва Віталій Кличко під час термінового онлайн-брифінгу.
Так, за минулу добу в місті виявили ще 1740 хворих на коронавірус, 73 людини померли.
«Протягом останніх двох тижнів у нас збільшується смертність від вірусу. А за минулу добу – страшна цифра. 73 летальних випадки. І це – не тільки люди похилого віку», – повідомив Кличко.
Серед тих, хто померли:
- 35 чоловіків віком від 26 до 85 років,
- 38 жінок – від 34 до 95 років,
- 57 хлопчиків віком від 11 днів до 17 років,
- 52 дівчинки віком від двох місяців до 17 років.
Збільшується також кількість госпіталізованих до лікарень столиці та пацієнтів, які потребують кисневої підтримки.
Минулої доби в лікарні столиці потрапили 513 пацієнтів з коронавірусом, підозрою на Covid та пневмоніями.
Загалом же заповненість ліжок у медзакладах Києва сьогодні – 73%, а в окремих лікарнях – 99–100%. 85% госпіталізованих потребують кисневої підтримки. Ліжка з киснем заповнено на понад 70%.
На сьогодні у місті до прийому хворих на коронавірус підготовлені понад 6 тисяч ліжок. Із них близько 90% у комунальних медзакладах забезпечені киснем. Також у столиці є майже 500 апаратів штучної вентиляції легень.
«Давайте говорити серйозно: Ми сьогодні – на війні, де невидимий вірус стрімко розповсюджується і вражає та вбиває все більше громадян. Тож давайте будемо єдиним фронтом боротися з цією заразою! Давайте будемо сильними і свідомими. Тільки разом ми подолаємо цей виклик. Ви думаєте, зможете безболісно і швидко перехворіти? Можливо… Але ж подумайте про своїх дітей, про своїх батьків, братів і сестер», – закликав мер Києва.
«Київ перебуває в червоній зоні. І ситуація погіршується. Мені щодня телефонують десятки людей. Одні просять допомогти госпіталізувати своїх близьких. Інші – поховати… У нас черги в ритуальну службу за довідками про смерть, і черги у крематорій. У нас черги зі швидких у приймальних відділеннях лікарень. Хтось не вірить у це і говорить усілякі дурниці?! То підіть і подивіться! Поговоріть із лікарями та родичами хворих», – наголосив Кличко.
Мер закликав киян дотримуватися правил безпеки – носити маски, використовувати антисептики, дотримуватися дистанції. А також закликав вакцинуватися тих громадян, хто цього ще не зробив.
«Вакцинуйтеся! Не відвідуйте публічні місця без нагальної потреби. Не користуйтеся громадським транспортом, якщо в цьому немає гострої необхідності! Не ігноруйте небезпеку. Це може надто дорого коштувати… І ви наражаєте на небезпеку не тільки себе. Ви нехтуєте здоров’ям своїх близьких! Ми не закрили заклади, торгові центри, транспорт – для вакцинованих та людей з тестами. Але ситуація погіршується. Давайте не доводити її до повного локдауну», – сказав Кличко.
Мер зазначив, що система охорони здоров’я столиці працює вже на межі можливостей.
«Щодня помирають десятки людей. Щодня – понад тисяча-півтори нових хворих. Так довго тривати не може… І, на жаль, багато вірусних нігілістів розуміють це, тільки потрапивши в реанімацію. І потім звинувачують усіх, але не себе. Зауважу, що на сьогодні, хоч Київ і є лідером з вакцинації в Україні, але ми повинні мобілізуватися і показати, що можемо дати відповідь і захиститися від вірусу Вакцина є. Пункти, де можна отримати щеплення, працюють. Ідіть і вакцинуйтеся! Бо, якщо ми навіть цього зробити не можемо, то як будемо перемагати і будемо успішними в усьому іншому? А ми повинні перемогти! Бережіть себе!» – підкреслив Кличко.