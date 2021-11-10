Коронавірусна війна: в Києві черги за довідками про смерть і у крематорій

Коронавірусні лікарні Києва на межі колапсу: частина закладів заповнені на 100%

У Києві погіршується ситуація з розповсюдженням коронавірусу. Про це заявив мер Києва Віталій Кличко під час термінового онлайн-брифінгу.

Так, за минулу добу в місті виявили ще 1740 хворих на коронавірус, 73 людини померли.

«Протягом останніх двох тижнів у нас збільшується смертність від вірусу. А за минулу добу – страшна цифра. 73 летальних випадки. І це – не тільки люди похилого віку», – повідомив Кличко.

Серед тих, хто померли:

35 чоловіків віком від 26 до 85 років,

38 жінок – від 34 до 95 років,

57 хлопчиків віком від 11 днів до 17 років,

52 дівчинки віком від двох місяців до 17 років.

Збільшується також кількість госпіталізованих до лікарень столиці та пацієнтів, які потребують кисневої підтримки.

Минулої доби в лікарні столиці потрапили 513 пацієнтів з коронавірусом, підозрою на Covid та пневмоніями.

Загалом же заповненість ліжок у медзакладах Києва сьогодні – 73%, а в окремих лікарнях – 99–100%. 85% госпіталізованих потребують кисневої підтримки. Ліжка з киснем заповнено на понад 70%.

На сьогодні у місті до прийому хворих на коронавірус підготовлені понад 6 тисяч ліжок. Із них близько 90% у комунальних медзакладах забезпечені киснем. Також у столиці є майже 500 апаратів штучної вентиляції легень.

«Давайте говорити серйозно: Ми сьогодні – на війні, де невидимий вірус стрімко розповсюджується і вражає та вбиває все більше громадян. Тож давайте будемо єдиним фронтом боротися з цією заразою! Давайте будемо сильними і свідомими. Тільки разом ми подолаємо цей виклик. Ви думаєте, зможете безболісно і швидко перехворіти? Можливо… Але ж подумайте про своїх дітей, про своїх батьків, братів і сестер», – закликав мер Києва.

«Київ перебуває в червоній зоні. І ситуація погіршується. Мені щодня телефонують десятки людей. Одні просять допомогти госпіталізувати своїх близьких. Інші – поховати… У нас черги в ритуальну службу за довідками про смерть, і черги у крематорій. У нас черги зі швидких у приймальних відділеннях лікарень. Хтось не вірить у це і говорить усілякі дурниці?! То підіть і подивіться! Поговоріть із лікарями та родичами хворих», – наголосив Кличко.

Мер закликав киян дотримуватися правил безпеки – носити маски, використовувати антисептики, дотримуватися дистанції. А також закликав вакцинуватися тих громадян, хто цього ще не зробив.

«Вакцинуйтеся! Не відвідуйте публічні місця без нагальної потреби. Не користуйтеся громадським транспортом, якщо в цьому немає гострої необхідності! Не ігноруйте небезпеку. Це може надто дорого коштувати… І ви наражаєте на небезпеку не тільки себе. Ви нехтуєте здоров’ям своїх близьких! Ми не закрили заклади, торгові центри, транспорт – для вакцинованих та людей з тестами. Але ситуація погіршується. Давайте не доводити її до повного локдауну», – сказав Кличко.

Мер зазначив, що система охорони здоров’я столиці працює вже на межі можливостей.

«Щодня помирають десятки людей. Щодня – понад тисяча-півтори нових хворих. Так довго тривати не може… І, на жаль, багато вірусних нігілістів розуміють це, тільки потрапивши в реанімацію. І потім звинувачують усіх, але не себе. Зауважу, що на сьогодні, хоч Київ і є лідером з вакцинації в Україні, але ми повинні мобілізуватися і показати, що можемо дати відповідь і захиститися від вірусу Вакцина є. Пункти, де можна отримати щеплення, працюють. Ідіть і вакцинуйтеся! Бо, якщо ми навіть цього зробити не можемо, то як будемо перемагати і будемо успішними в усьому іншому? А ми повинні перемогти! Бережіть себе!» – підкреслив Кличко.

Читайте також: