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    Дистанційне навчання не для всіх. У Києві викрито ще дві приватні школи-порушники

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    Приватна школа &laquo;Логос&raquo; не перейшла на дистанційне навчання - Дистанційне навчання не для всіх. У Києві викрито ще дві приватні школи-порушники
    Приватна школа «Логос» не перейшла на дистанційне навчання
    фото: ГУ Держпродспоживслужби в Києві

    Посадовим особам приватних навчальних закладів загрожує штраф за порушення обмежувальних заходів

    Ще у двох навчальних закладах столиці – приватній школі Олени Вєдєрнікової на вул. Соснова, 10 (Василя Седляра) і ПП «Логос» на просп. Оболонський, 16 – моніторингові групи зафіксували очне навчання. Про це повідомляє Головне управління Держпродспоживслужби у Києві.

    На момент візиту моніторингових груп заклади продовжували допускати відвідувачів, зокрема здобувачів освіти, у свої приміщення та проводити навчальний процес в очному режимі.

    Вимогу про організацію освітнього процесу в дистанційному режимі для закладів усіх форм власності містить п. 5 протоколу Постійної комісії з питань ТЕБ та НС КМДА від 28.10.2021 № 68.

    Про порушення повідомлено Національну поліцію України щодо ознак кримінального порушення за ст. 325 Кримінального Кодексу України «Порушення санітарних правил і норм щодо запобігання інфекційним хворобам та масовим отруєнням», оскільки такі порушення визначених обмежувальних протиепідемічних заходів на період карантину можуть сприяти поширенню гострої респіраторної хвороби Covid-19 серед відвідувачів закладу – мешканців Києва та гостей столиці.

    Мер Києва Віталій Кличко повідомив, що у зв’язку з погіршенням ситуації із захворюваністю на коронавірус у столиці, наступного тижня учні столичних шкіл, зокрема, молодшої школи продовжать навчання в дистанційному режимі.

    Це пов’язано з тим, що останніми тижнями в столиці збільшилась захворюваність серед дітей. Як зазначають медики, штам «Дельта» –агресивніший і вражає багато молодих людей і дітей – із наслідками та ускладненнями.

    Нагадаємо, що робочі групи у складі спеціалістів Головного управління Держпродспоживслужби в Києві, районної у місті Києві державної адміністрації, Національної поліції, «Муніципальної охорони» щоденно здійснюють контроль за дотриманням карантинних заходів у столиці.

    Раніше у Києві було викрито три приватних заклади освіти, які не організували освітній процес у дистанційному режимі з 1 листопада.

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    Теги: Київ освіта школа карантин коронавірус
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    Дистанційне навчання не для всіх. У Києві викрито ще дві приватні школи-порушники