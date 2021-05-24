Керівник київської підземки розповів про причини обшуків

Перевірки в метро стосувалися роботи ПАТ «Київметробуд» із субпідрядниками

13 травня та 14 травня представники Київської міської прокуратури та Головного управління Державної фіскальної служби України провели обшуки в адміністрації КП «Київський метрополітен». Запити стосувалися діяльності ПАТ «Київметробуд» щодо будівництва метро на Виноградар. Про це під час пресконференції повідомив начальник метрополітену Віктор Брагінський.

Зокрема, запитувалися договірні документи з ТОВ «Емпоріум бетон», ТОВ «Скайбуд», ТОВ «Завод автоштамп», ТОВ «Максісофт» та інші. Таких договорів у підприємства не може бути за законодавством, оскільки йдеться про відносини підрядника з субпідрядниками, тобто третіми особами.

Метрополітен надав представникам прокуратури та ГУ ДФС копії договорів між КП «Київський метрополітен» та ПАТ «Київметробуд». Надали навіть ті документи, що уже направляли за запитами раніше.

«Інакше ніж політикою це назвати не можна», – сказав Брагінський.

Він наголосив, що метрополітен відкритий до співпраці та підтримує нульову толерантність до корупції. Підприємство проходить всі передбачені законодавством планові та позапланові перевірки та аудити. Працівники метро забезпечують безперешкодний доступ до всіх приміщень. А звітність публікується на сайті метрополітену.

«Можу запевнити, що ми на одному боці з усіма структурами проти корупції. І тільки підтримуємо об'єктивну роботу щодо її викорінення!» – підсумував керівник підземки.

Раніше повідомлялося, що прокуратура спільно зі співробітниками Державної фіскальної служби прийшли з обшуками в комунальне підприємство «Київський метрополітен».

Слідчі дії проводилися в рамках кримінальної справи щодо ухилення від сплати податків при будівництві декількох станцій.