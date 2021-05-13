Масові обшуки у Києві: правоохоронці прийшли тепер до метрополітену

Кілька днів поспіль правоохоронці приходять з обшуками до столичних комунальних підприємств

Правоохоронці шукають документи, які можуть свідчити про правопорушення

Прокуратура спільно зі співробітниками Державної фіскальної служби (ДФС) прийшли з обшуками в комунальне підприємство «Київський метрополітен». Слідчі дії проводяться в рамках кримінальної справи щодо ухилення від сплати податків при будівництві декількох станцій. Про це повідомила пресслужба Київської міської прокуратури.

Згідно з матеріалами кримінальної справи, посадові особи будівельної компанії «Київметробуд» на замовлення генпідрядника КП «Київський метрополітен» протягом 2020 року виконали роботи з будівництва лінії метро Сирецьк-Печерськ на житловому масиві столиці Виноградар. Мовляв, компанія нібито перераховувала отримані від комунального підприємства гроші на рахунки фірм з ознаками фіктивності.

За попередніми даними силовиків, сума збитку становить близько 9 млн гривень.

У справі йдеться, що «Київметробуд» здало в оренду афілійованої компанії власні потужності з виробництва залізобетонних конструкцій. Насправді вони були виготовлені самим комунальним підприємством, а бюджетні гроші були переведені на рахунки пов'язаної фірми.

Обшуки в офісних приміщеннях КП «Київський метрополітен» були санкціоновані судом. Їх мета - знайти фінансові документи і закріпити дані про вчинення кримінального злочину, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України (ухилення від податків).

Нагадаємо, 11 травня столичні правоохоронці проводили обшуки у службових приміщеннях КО «Київзеленбуд» та в офісних приміщеннях підрядних підприємств в межах кримінального провадження, розпочатого за фактом умисного ухилення від сплати податків під час здійснення робіт з реконструкції столичних парків на суму понад 30 млн грн.

12 травня Подільська окружна прокуратура Києва спільно з Управлінням спеціальних розслідувань у столиці проводить обшуки в офісі комунального підприємства «Спецжитлофонд» та в приміщеннях підрядних організацій в межах кримінального провадження, розпочатого за фактом заволодіння грошовими коштами на суму понад 10,5 млн грн.

Також 12 травня прокуратура і ДФС проводять обшуки в приміщеннях Київської міської держадміністрації, а також в офісі приватного підприємства та за місцем проживання його директора в межах розслідування кримінального провадження щодо заподіяння міському бюджету збитків на майже 19,5 млн грн.

Крім того, 12 травня обшуки відбулися в комунальній корпорації «Київавтодор» в межах кримінального провадження, розпочатого за фактом умисного ухилення від сплати податків під час проведення ремонту доріг в Києві на суму понад 18 млн грн.

Здійснено обшуки в Департаменті соціальної політики Київської міської державної адміністрації в межах кримінального провадження, розпочатого за фактом заволодіння бюджетними коштами в сумі 13,5 млн грн.

13 травня пройшли обшуки у Департаменті містобудування та архітектури.

Мер Києва Віталій Кличко назвав обшуки на комунальних підприємствах і в департаментах КМДА тиском на столичну владу і придушенням місцевого самоврядування, а також особистим тиском на нього.

Раніше в Офісі президента України заявили, що мають деякі питання до того, як мер Києва Віталій Кличко поєднує дві посади: міського голови та очільника Київської міської державної адміністрації. На Банковій вважають, що Кличко останнім часом приділяє занадто багато уваги глобальним політичним питанням, а не інтересам міста.

У свою чергу прокуратура підбила підсумки масових обшуків у Києві.