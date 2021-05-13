Податківці підозрюють «Київський Метрополітен» в ухиленні від сплати податків на 9 млн грн

«Метрополітен є стратегічним активом для міста Київ. Будь-які спроби нажитися на його будівництві є неприпустимими», – Мельник

Співробітники ГУ ДФС у м. Києві під процесуальним керівництвом Київської міської прокуратури проводять обшуки у приміщеннях КП «Київський Метрополітен» з метою виявлення первинної фінансово-господарської документації у межах розпочатого кримінального провадження за підозрою в ухиленні від сплати податків у сумі 9 млн грн під час проведення робіт з будівництва Сирецько-Печерської лінії метрополітену (ч. 3 ст. 212 КК України).

За версією слідства, підрядне підприємство, яке виконувало роботи з будівництва лінії метрополітену на замовлення КП «Київський Метрополітен», замовляло роботи по ремонту устаткування у товариства, яке отримані від комунального підприємства кошти перераховувало на рахунки підприємств з ознаками фіктивності.

«Метрополітен є стратегічним активом для міста Київ. Будь-які спроби нажитися на його будівництві є неприпустимими і отримають відповідну реакцію компетентних органів», – зазначив Голова Державної фіскальної служби Вадим Мельник.

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