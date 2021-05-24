Заступник Кличка подає позов до Арахамії та Верещук (відео)

Микола Поворозник заявляє, що Давид Арахамія та Ірина Верещук поширюють відверту брехню

Перший заступник голови Київської міської держадміністрації Микола Поворозник позиватиметься в суді до Давида Арахамії та Ірини Верещук із метою захисту честі та гідності і розповсюдження неправдивої інформації. Про це він повідомив під час прес-конференції.

«Враховуючи те, що публічні особи продовжують маніпулювати, поширювати неправдиву інформацію про моє нібито затримання, обшуки і тому подібне, я публічно повідомляю, що станом на сьогодні зареєстровано вирок суду про завершення розслідування справи, до якої мене намагалися «прив’язати», і притягнення до кримінальної відповідальності причетної особи! Я до цієї справи не маю жодного стосунку! Тому я подаю позов на публічних осіб, які продовжують поширювати відверту брехню. А саме – на Давида Арахамія та Ірину Верещук», – наголосив Микола Поворозник.

Нагадаємо, 14 квітня 2020 року СБУ провела обшуки в КМДА. ЗМІ повідомили про те, що Микола Поворозник нібито вимагав хабара від забудовника за узгодження містобудівних умов і обмежень у розмірі $125 тис. Під час отримання $60 тис. був затриманий посередник.

Натомість Поворозник заявив, що не брав хабара, і вимагає публічного розслідування.

Кличко переконаний, що розслідування справи Поворозника має бути відкритим та публічним, і суспільство повинне отримати відповіді на всі питання.

Кличко відсторонив Миколу Поворозника від виконання обов’язків на час розслідування і поклав виконання обов’язків першого заступника голови Київської міської держадміністрації на Валентина Мондриївського.

На початку березня 2021 року Поворозник подав заяву про поновлення

12 березня Поворозник повідомив, що повертається на роботу.

Кличко повернув до виконання обов’язків свого першого заступника Миколу Поворозника.

У травні депутатка від партії «Слуга народу» Ірина Верещук в ефірі одного з телеканалів заявила, що мер Києва Віталій Кличко намагається покривати фігурантів корупційних справ, які розслідують правоохоронні органи. «Підлеглі Кличка вже неодноразово потрапляли до корупційних скандалів. Наприклад, його перший заступник пан Поворозник, якого буквально «за руку» схопили правоохоронці на хабарі прямо у кабінеті», – нагадала нардеп.



