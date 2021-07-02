Введення в експлуатацію «будинку-монстра» на Подолі неможливе – мерія
Столична влада наполягає, що поверховість будинку на вулиці Нижній Вал, 27-29 має бути приведена до первинних показників
Столична влада попри рішення Касаційного адміністративного суду вважає неможливим введення в експлуатацію 12-поверхового будинку на Подолі, розташованого на вулиці Нижній Вал, 27-29, відомого як «будинок-монстр» Про це заявив заступник міського голови – секретар Київської міської ради Володимир Бондаренко.
За його словами, міська влада продовжує відстоювати позицію киян у судових спорах стосовно «будинку-монстра».
«На жаль, Київська міська рада не була залучена до судового процесу стосовно зобов’язання Державної архітектурно-будівельної інспекції України видати сертифікат готовності до експлуатації «будинку-монстра» у Подільському районі столиці. Проте для його введення в експлуатацію відсутній базовий компонент: станом на сьогодні забудовник не має у власності чи користуванні земельної ділянки. Відтак, видача сертифікату готовності до експлуатації може кваліфікуватись як перевищення службових повноважень тими особами, які здійснять це, що є кримінальним правопорушенням. Наша позиція незмінна – поверховість цього одоробла має бути приведена до первинних показників», – наголосив Бондаренко.
Нагадаємо, Верховний Суд України зобов'язав Державну архітектурно-будівельну інспекцію видати сертифікат готовності для київського ЖК «Поділ Престиж» на вул. Нижній Вал, 27-29, більш відомого як «будинок-монстр».
На початку червня цього року Північний апеляційний господарський суд столиці скасував заборону на введення в експлуатацію «будинку-монстра» на вулиці Нижній Вал, 27−29 в Києві. Київська міська рада оскаржить рішення Північного апеляційного господарського суду щодо введення в експлуатацію будинку на Подолі. Справа «будинку-монстру» на Подолі розглядається з грудня 2014 року, коли Київська міська рада звернулася до суду Господарського суду Києва із позовом до ТОВ «Пателі Лізинг» про зобов’язання знести надбудовані поверхи, які збудовані з відхиленням від затвердженої (погодженої) проєктної документації, за рахунок відповідача. Столична влада заявила, що надбудовані поверхи так званого «будинку-монстру» на Подолі загрожують безпеці потенційних мешканців будівлі. 27 листопада 2019 року Господарський суд Києва завершив розгляд справи щодо знесення надбудови житлово-офісного комплексу на вул. Нижній Вал, 27-29 у Києві. Судом ухвалено рішення, яким зобов’язано відповідача за власний рахунок знести самочинно збудовану надбудову, що збудована вище восьмого надземного поверху будівлі житлово-офісного комплекс. Але у листопаді 2020 року Окружний адміністративний суд Києва зобов’язав ДАБІ видати сертифікат про готовність «будинку-монстра» на Нижньому Валу, 27-29 Подолі. Існує загроза, що будинок на Нижньому Валу, 27-29 введуть в експлуатацію. У січні 2021 року Верховний Суд повернув Північному апеляційному господарському суду справу про демонтаж самовільно побудованих поверхів у комплексі.
На початку червня цього року Північний апеляційний господарський суд столиці скасував заборону на введення в експлуатацію «будинку-монстра» на вулиці Нижній Вал, 27−29 в Києві.
Київська міська рада оскаржить рішення Північного апеляційного господарського суду щодо введення в експлуатацію будинку на Подолі.
Справа «будинку-монстру» на Подолі розглядається з грудня 2014 року, коли Київська міська рада звернулася до суду Господарського суду Києва із позовом до ТОВ «Пателі Лізинг» про зобов’язання знести надбудовані поверхи, які збудовані з відхиленням від затвердженої (погодженої) проєктної документації, за рахунок відповідача.
Столична влада заявила, що надбудовані поверхи так званого «будинку-монстру» на Подолі загрожують безпеці потенційних мешканців будівлі.
27 листопада 2019 року Господарський суд Києва завершив розгляд справи щодо знесення надбудови житлово-офісного комплексу на вул. Нижній Вал, 27-29 у Києві. Судом ухвалено рішення, яким зобов’язано відповідача за власний рахунок знести самочинно збудовану надбудову, що збудована вище восьмого надземного поверху будівлі житлово-офісного комплекс.
Але у листопаді 2020 року Окружний адміністративний суд Києва зобов’язав ДАБІ видати сертифікат про готовність «будинку-монстра» на Нижньому Валу, 27-29 Подолі. Існує загроза, що будинок на Нижньому Валу, 27-29 введуть в експлуатацію.
У січні 2021 року Верховний Суд повернув Північному апеляційному господарському суду справу про демонтаж самовільно побудованих поверхів у комплексі.