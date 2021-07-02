Введення в експлуатацію «будинку-монстра» на Подолі неможливе – мерія

Столична влада наполягає, що поверховість будинку на вулиці Нижній Вал, 27-29 має бути приведена до первинних показників

Столична влада попри рішення Касаційного адміністративного суду вважає неможливим введення в експлуатацію 12-поверхового будинку на Подолі, розташованого на вулиці Нижній Вал, 27-29, відомого як «будинок-монстр» Про це заявив заступник міського голови – секретар Київської міської ради Володимир Бондаренко.

За його словами, міська влада продовжує відстоювати позицію киян у судових спорах стосовно «будинку-монстра».

«На жаль, Київська міська рада не була залучена до судового процесу стосовно зобов’язання Державної архітектурно-будівельної інспекції України видати сертифікат готовності до експлуатації «будинку-монстра» у Подільському районі столиці. Проте для його введення в експлуатацію відсутній базовий компонент: станом на сьогодні забудовник не має у власності чи користуванні земельної ділянки. Відтак, видача сертифікату готовності до експлуатації може кваліфікуватись як перевищення службових повноважень тими особами, які здійснять це, що є кримінальним правопорушенням. Наша позиція незмінна – поверховість цього одоробла має бути приведена до первинних показників», – наголосив Бондаренко.

Нагадаємо, Верховний Суд України зобов'язав Державну архітектурно-будівельну інспекцію видати сертифікат готовності для київського ЖК «Поділ Престиж» на вул. Нижній Вал, 27-29, більш відомого як «будинок-монстр».