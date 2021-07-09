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    Київрада віддала забудовнику модерністський ринок-«шайбу»

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    Ринок-&laquo;шайба&raquo; був зведений у 1973 році - Київрада віддала забудовнику модерністський ринок-«шайбу»
    Ринок-«шайба» був зведений у 1973 році
    Фото: Мапа реновації/Facebook

    Експериментальний критий ринок «Залізничний» було зведено за проєктом видатної київської архітекторки Алли Аніщенко

    Київська міська рада 8 липня проголосувала за рішення, яке передає ділянку під модерністським ринком-«шайбою» на вулиці Кудряшова, 1А в оренду на 10 років «для експлуатації та обслуговування». Про це повідомляє «Хмарочос».

    «Це унікальна споруда, таких ринків в Україні всього п’ять. До Київської міської ради звернулася Асоціація архітекторів Польщі, Спілка архітекторів України, зверталася донька архітекторки Алли Аніщенко з проханням це рішення не підтримувати. Тому що це рішення дає повне право власнику демонтувати до фундаменту (як це вже не одного разу було) споруду, яку би в Європі ніколи в житті не дали би демонтувати», – звернулася до депутатів перед голосуванням представниця «Слуги народу» Ксенія Семенова.

    Михайло Терентьєв з «Удару», голова Постійної комісії з питань архітектури, містобудування та земельних відносин, заявив, що «наскільки знає», власник не зноситиме будівлю.

    Водночас цільовим призначенням ділянки вже вказано «будівництво закладів торгівлі».

    Бенефіціаром ТОВ «Залізничний ринок», якому передали ділянку, є бізнесмен-забудовник і мільйонер Вадим Єрмолаєв, компанії якого оперують в анексованому Криму, а окремі з них потрапили у санкційний список РНБО.

    Ринок-«шайба» розташована під горою, яка може почати зсуватися в разі знесення будівлі та нового будівництва на її місці.

    Попри ці аргументи за прийняття рішення проголосували 73 депутати, а проти – лише 11.

    Ринок був зведений у 1973 році за проєктом Алли Аніщенко, однієї з небагатьох архітекторок епохи київського модернізму. Вона вважала коло «оптимальним рішенням для критого торгового закладу», але оригінальна архітектура небагатьох її «круглих ринків» була збережена саме у цьому, «Залізничному», який у 1990-х роках був біржею, а згодом – переоблаштований під супермаркет.

    Нагадаємо, на засіданні в червні депутати Київської міської ради підтримали проєкт рішення про передачу земельної ділянки під стародавньою садибою відомих київських архітекторів В. Ніколаєва, О. Шварценберга та С. Рикачова на вулиці Грушевського, 4Б у центрі Києві забудовнику ТОВ «Грааль».

    Теги: Київ Київрада будівництво забудова
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    Київрада віддала забудовнику модерністський ринок-«шайбу»