Київрада віддала забудовнику модерністський ринок-«шайбу»

Експериментальний критий ринок «Залізничний» було зведено за проєктом видатної київської архітекторки Алли Аніщенко

Київська міська рада 8 липня проголосувала за рішення, яке передає ділянку під модерністським ринком-«шайбою» на вулиці Кудряшова, 1А в оренду на 10 років «для експлуатації та обслуговування». Про це повідомляє «Хмарочос».

«Це унікальна споруда, таких ринків в Україні всього п’ять. До Київської міської ради звернулася Асоціація архітекторів Польщі, Спілка архітекторів України, зверталася донька архітекторки Алли Аніщенко з проханням це рішення не підтримувати. Тому що це рішення дає повне право власнику демонтувати до фундаменту (як це вже не одного разу було) споруду, яку би в Європі ніколи в житті не дали би демонтувати», – звернулася до депутатів перед голосуванням представниця «Слуги народу» Ксенія Семенова.

Михайло Терентьєв з «Удару», голова Постійної комісії з питань архітектури, містобудування та земельних відносин, заявив, що «наскільки знає», власник не зноситиме будівлю.

Водночас цільовим призначенням ділянки вже вказано «будівництво закладів торгівлі».

Бенефіціаром ТОВ «Залізничний ринок», якому передали ділянку, є бізнесмен-забудовник і мільйонер Вадим Єрмолаєв, компанії якого оперують в анексованому Криму, а окремі з них потрапили у санкційний список РНБО.

Ринок-«шайба» розташована під горою, яка може почати зсуватися в разі знесення будівлі та нового будівництва на її місці.

Попри ці аргументи за прийняття рішення проголосували 73 депутати, а проти – лише 11.

Ринок був зведений у 1973 році за проєктом Алли Аніщенко, однієї з небагатьох архітекторок епохи київського модернізму. Вона вважала коло «оптимальним рішенням для критого торгового закладу», але оригінальна архітектура небагатьох її «круглих ринків» була збережена саме у цьому, «Залізничному», який у 1990-х роках був біржею, а згодом – переоблаштований під супермаркет.

Нагадаємо, на засіданні в червні депутати Київської міської ради підтримали проєкт рішення про передачу земельної ділянки під стародавньою садибою відомих київських архітекторів В. Ніколаєва, О. Шварценберга та С. Рикачова на вулиці Грушевського, 4Б у центрі Києві забудовнику ТОВ «Грааль».