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Керівництво палацу «Україна» звернулося до громадян із проханням про допомогу

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Керівництво палацу «Україна» звернулося до громадян із проханням про допомогу
скрін з відео

Українців просять приєднатись до збору коштів на відбудову «України»

Приліт ворожої ракети 31 грудня серйозно пошкодив будівлю палацу «Україна». Керівництво найбільшого концертного майданчика Києва та України звернулося до українців із проханням. Про це йдеться на сторінці в Instagram.

«Дякуючи долі, глядацька зала лишилася неушкодженою. Ми готові зробити все, що від нас залежить для відновлення палацу «Україна», але без вашої допомоги нам не впоратись. Будь ласка, по можливості приєднуйтесь до збору коштів на відбудову «України», – йдеться в повідомленні.

Реквізити банку:
ДП «Національний палац мистецтв «Україна»
Код ЄДРПОУ 02221461
АТ КБ «Приватбанк»
UA 903052990000026009006706216
Благодійні внески для відновлення Палацу

Нагадаємо, російська ракета 31 грудня влучила у готель «Алфавіто» в центрі Києва.

Внаслідок вибуху у палаці Україна вибило шибки.

Теги: росія окупанти Київ війна Україна ракета

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