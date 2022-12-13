Кияни повертаються у відновлені після ракетних обстрілів будинки (відео)

Після реконструкції ця 9-ти поверхівка відповідає всім сучасними енергоефективним нормам

На проспекті Лобановського практично завершені ремонтні роботи

Мер Києва Віталій Кличко показав, як проходять роботи з відновлення пошкоджених будинків на Оболоні на вулиці Богатирській та на проспекті Лобановського в Солом’янському районі столиці. Будівлі постраждали від ракетних обстрілів.

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«В оновлені помешкання на вулиці Богатирській вже повертаються люди. В результаті ракетного удару в цей будинок пошкодженими були 100 квартир із 144. Повністю були зруйновані дві стінові панелі сходових клітин, ліфтова шахта, частково – сходи та сходові майданчики, перегородки, вибиті вікна. Фахівці, які здійснювали експертизу, встановили, що будинок придатний до відновлення», – написав Кличко.

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Після реконструкції ця 9-ти поверхівка відповідає всім сучасними енергоефективним нормам.

«На проспекті Лобановського – місто вже практично завершило роботи. Жителі повернуться у свої квартири вже до кінця цього року», – написав Кличко.

В результаті ракетного удару в будинок на Богатирській пошкодженими були 100 квартир із 144. Повністю були зруйновані дві стінові панелі сходових клітин, ліфтова шахта, частково – сходи та сходові майданчики, перегородки, вибиті вікна. Фахівці, які здійснювали експертизу, встановили, що будинок придатний до відновлення.

«Тут виконали роботи з демонтажу порушених конструкцій, очистили поверхні стін, стель та підлог від нагару. Виконали монолітні роботи з відновленню пошкоджених залізобетонних конструкцій. Демонтували та встановили новий ліфт в одному під’їзді та відремонтували ліфти у двох під’їздах. Завершили роботи з відновлення та утеплення фасаду, оновили пошкоджені інженерні мережі, замінили вікна, зробили ремонт у пошкоджених квартирах та місцях загального користування, відремонтували дах. Тож після реконструкції ця дев'ятиповерхівка відповідає всім сучасними енергоефективним нормам. У свої помешкання вже повертаються люди», – повідомив Кличко.

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Раніше повідомлялося, що у Києві відновлено ще одну зруйновану багатоповерхівку після влучення ворожої ракети. Розтрощену та обпалену від вибуху десятиповерхівку столична влада капітально відремонтували