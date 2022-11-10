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У Києві відновлено зруйнований ракетою будинок (фото)

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
У Києві відновлено зруйнований ракетою будинок (фото)
Загалом у столиці ракетними обстрілами пошкоджені понад 650 інфраструктурних об’єктів та 16 житлових будинків
фото: the-village.com.ua

Уламок впав на подвір’я будинку на вулиці Ірпінська

У Києві відновлено ще одну зруйновану багатоповерхівку після влучення ворожої ракети. Розтрощену та обпалену від вибуху десятиповерхівку столична влада капітально відремонтували, повідомляє «Вечірній Київ» .

20 березня близько 14:00 сили ППО збили російську ракету. Її уламок впав на подвір’я будинку на вулиці Ірпінська. Масштаби руйнувань були такими, що жити у ньому було неможливо. Мешканців швидко евакуювали з квартир, а неподалік розгорнули намет, де надавали домедичну та психологічну допомогу, відігрівали гарячим чаєм та заспокоювали.

Такий вигляд будинок мав після влучання ракети
Такий вигляд будинок мав після влучання ракети

На щастя, тоді обійшлося без загиблих.

Зараз багатоповерхівка повністю відновлена
Зараз багатоповерхівка повністю відновлена

«Будинок на вулиці Ірпінській також зазнав серйозних пошкоджень наприкінці березня цього року. Внаслідок потрапляння у двір уламка російської ракети, сталися аварійні руйнування частини конструкцій будинку. Це – 10-поверхівка 1989 року будівництва. У будинку, зокрема, був частково пошкоджений фасад, вікна, покрівля та входи до 3 і 4 під’їздів. Загорілися окремі квартири на 4 поверсі. Будинок, у прямому сенсі, тріснув. На сьогодні повністю відремонтований фасад та місця загального користування. Практично завершили ремонти пошкоджених квартир та відновлення інженерних мереж. Відремонтовані ліфти в 3 та 4 під’їздах», – зазначив мер Києва Віталій Кличко.

Нагадаємо, загалом у столиці ракетними обстрілами пошкоджені понад 650 інфраструктурних об’єктів та 16 житлових будинків у Святошинському, Оболонському та Шевченківському районах.

На відновлювальні роботи столиця виділила з резервного фонду міського бюджету майже 600 млн грн. Іще 200 млн виділив уряд.

Нагадаємо, 17 жовтня на світанку у Києві прогриміли потужні вибухи. Згодом стало відомо, що російські окупанти атакували Київ дронами-камікадзе. У результаті атаки дронами у Шевченківському районі Києва виникла пожежа в нежитловій будівлі. Ушкоджені кілька житлових будинків. 

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Теги: Щастя столиця влада будинок

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