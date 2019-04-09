Києву подарували тисячу саджанців каштанів



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Перші сто дерев висадять у середу на Березняках

Києву подарували 1000 каштанів, 300 з них висадять в Дніпровському районі.

Саджанці передав столиці активіст, житель Києва Олександр Білобловський. Він вирощував дерева п'ять років на власній земельній ділянці.

Про це Liga.net повідомили в прес-службі Київської міськради.

У середу, 10 квітня, посадять перші 100 дерев на вулиці Шумського біля озера Тельбін.

Як відомо, на київських вулицях, зокрема на Хрещатику, перестали приживатися традиційні каштани. «Каштани, висаджені вздовж столичних доріг, на жаль, вже не витримують сучасних умов міста – забруднення повітря, потепління клімату, розмноження таких шкідників, як мінуюча міль – метелик, з якими у Києві заборонено боротися хімічними засобами. Зрештою, сіль, яку взимку використовують як протиожеледний засіб, руйнує кореневу систему улюблених киянами дерев», - розповів заступник генерального директора комунального об’єднання «Київзеленбуд» Дмитро Заруба.

Він повідомив, що на столичних алеях каштани замінять більш стійкі рослини – платани, катальпи, акації, клени та сакури. Водночас, у парках та скверах каштани не тільки залишаться, а й будуть висаджуватися нові.

26 березня у приміщення Комітету із запобігання та протидії корупції Верховної Ради пройшов круглий стіл на тему «Як порятувати каштани на Хрещатику». На нього були запрошені науковці, практикуючі біологи, експерти у галузі транспорту тощо, а також представники різних дотичних департаментів Київської міської держадміністрації.

Читайте також матеріали «Главкома»: