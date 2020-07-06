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    В Афінах 17 українців другу ніч провели в ізоляторі аеропорту

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    Затриманим українцям надали матраси, першу ніч вони провели на порожніх ліжках - В Афінах 17 українців другу ніч провели в ізоляторі аеропорту
    Затриманим українцям надали матраси, першу ніч вони провели на порожніх ліжках

    Українцям також дозволяють під наглядом вийти до магазина на території аеропорту щоби купити їжу

    Українці, яких у суботу не впустили до Греції, провели другу ніч у поліцейському ізоляторі в аеропорту Афін.

    У неділю до затриманих українців пустили консула, він передав їм речі першої необхідності – воду і засоби гігієни. Окрім того, їм надали матраси, першу ніч вони провели на порожніх ліжках.

    За інформацією пасажирів, компанія Wizzair передала для своїх 5 пасажирів бутерброди та воду. Ryanair поки не відреагував на звернення як своїх пасажирів, так і українських дипломатів. Українцям також дозволяють під наглядом вийти до магазина на території аеропорту щоби купити їжу.

    Паспорти і валізи з речами людям не повернули. Речі віддали тільки жінці, яка подорожувала з двома онуками.

    Жінок і чоловіків у неділю розселили по різних блоках, в жіночому блоці людей значно більше. Окрім українців, серед затриманих також є громадяни Грузії, Албанії, в неділю також були громадяни Колумбії, але згодом їх забрали з цього ізолятора. В суботу також були затримані дві американки, які також не мають права на в'їзд до Греції, але в неділю їх відправили назад рейсом до Канади.

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    В Афінах 17 українців другу ніч провели в ізоляторі аеропорту
    В Афінах 17 українців другу ніч провели в ізоляторі аеропорту

    У посольстві України в Греції повідомили, що повернення наших громадян додому можливо лише прямими зворотними рейсами Афіни - Київ. За розкладом обидва вони мають відбутися у вівторок ввечері, хоча була інформація про те, що один з рейсів може відбутися у понеділок. Умови повернення наразі невідомі; пасажири, за їхніми словами, поки не купували квитки.

    Також посольство намагається запобігти кількарічній забороні в’їзду до ЄС для затриманих українців.

    У посольстві закликали українців уважно перевіряти інформацію про режим в’їзду до Греції – за інтерактивною мапою МЗС, сайтом та Facebook-сторінкою посольства.

    Нагадаємо, що в‘їзд в ЄС загалом залишається закритим для громадян України, крім окремих категорій українців. Купівля квитка на рейс не гарантує дозволу на перетин кордону.

     Читайте також: Поїздка за кордон. Які аналізи на Covid-19 потрібні і де їх здавати

     

    Джерело: Європейська правда

    МЗС ЄС Греція українці посольство Ryanair карантин кордон
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