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    На кордоні з Польщею запрацював ще один пункт пропуску

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    <span>КПВВ <span>&laquo;Грушів-Будомєж&raquo;&nbsp;</span>розпочав роботу&nbsp;</span>о першій годині ночі 6 липня - На кордоні з Польщею запрацював ще один пункт пропуску
    КПВВ «Грушів-Будомєж» розпочав роботу о першій годині ночі 6 липня

    На кордоні з Польщею на сьогодні поки не здійснюється пропуск у пунктах «Смільниця», «Угринів» та «Устилуг»

    На кордоні з Польщею 6 липня о 1 годині ночі відновлено роботу пункту пропуску «Грушів-Будомєж». Станом на ранок кордон перетнули всього 74 особи.

    Про це повідомляє Держприкордонслужба.

    «Пропуск легкового та вантажного транспорту відновлений сьогодні о 1 годині ночі. На 8:00 кордон тут перетнули всього сімдесят чотири особи. Держприкордонслужба відновила роботу цього пункту пропуску одразу ж, як це стало можливим з польського боку», - йдеться у повідомленні.

    Зазначається, що уряд України ще 20 травня прийняв рішення про відновлення роботи усіх пунктів пропуску на кордоні з країнами ЄС та Молдовою. Українська сторона готова поновлювати міжнародний рух у тих пунктах пропуску, де це готова зробити суміжна сторона.

    На кордоні з Польщею на сьогодні поки не здійснюється пропуск у пунктах «Смільниця», «Угринів», «Устилуг». Українські прикордонники готові відновити роботу цих пунктів одразу, як з польського боку запрацюють ПП «Кросценко», «Долгобичув» та «Зосін» відповідно.

    Функціонуючі на цей момент пункти пропуску на кордоні з країнами ЄС дають змогу забезпечувати ритмічний пропуск наявного пасажиро-транспортного потоку.

    Станом на 6 ранку сьогодні черг перед пунктами пропуску на ділянці кордону з країнами ЄС немає.

    До слова, Словаччина зробила суворішими правила в'їзду для українців

    Наразі на кордоні зі Словацькою Республікою працюють такі пункти пропуску:
    «Ужгород – Вишнє Нємецьке» (для автомобільного сполучення);
    «Малий Березний – Убля» (для автомобільного, пішохідного сполучення та для велосипедистів);
    «Малі Селменці – Вельке Слеменце» (для пішохідного сполучення та велосипедистів; працює: 09:00 - 21:00 год за київським часом).

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