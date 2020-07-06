На кордоні з Польщею запрацював ще один пункт пропуску



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КПВВ «Грушів-Будомєж» розпочав роботу о першій годині ночі 6 липня

На кордоні з Польщею на сьогодні поки не здійснюється пропуск у пунктах «Смільниця», «Угринів» та «Устилуг»

На кордоні з Польщею 6 липня о 1 годині ночі відновлено роботу пункту пропуску «Грушів-Будомєж». Станом на ранок кордон перетнули всього 74 особи.

Про це повідомляє Держприкордонслужба.

«Пропуск легкового та вантажного транспорту відновлений сьогодні о 1 годині ночі. На 8:00 кордон тут перетнули всього сімдесят чотири особи. Держприкордонслужба відновила роботу цього пункту пропуску одразу ж, як це стало можливим з польського боку», - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що уряд України ще 20 травня прийняв рішення про відновлення роботи усіх пунктів пропуску на кордоні з країнами ЄС та Молдовою. Українська сторона готова поновлювати міжнародний рух у тих пунктах пропуску, де це готова зробити суміжна сторона. На кордоні з Польщею на сьогодні поки не здійснюється пропуск у пунктах «Смільниця», «Угринів», «Устилуг». Українські прикордонники готові відновити роботу цих пунктів одразу, як з польського боку запрацюють ПП «Кросценко», «Долгобичув» та «Зосін» відповідно. Функціонуючі на цей момент пункти пропуску на кордоні з країнами ЄС дають змогу забезпечувати ритмічний пропуск наявного пасажиро-транспортного потоку. Станом на 6 ранку сьогодні черг перед пунктами пропуску на ділянці кордону з країнами ЄС немає. До слова, До слова, Словаччина зробила суворішими правила в'їзду для українців

Наразі на кордоні зі Словацькою Республікою працюють такі пункти пропуску:

«Ужгород – Вишнє Нємецьке» (для автомобільного сполучення);

«Малий Березний – Убля» (для автомобільного, пішохідного сполучення та для велосипедистів);

«Малі Селменці – Вельке Слеменце» (для пішохідного сполучення та велосипедистів; працює: 09:00 - 21:00 год за київським часом).

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