На кордоні з Польщею запрацював ще один пункт пропуску
На кордоні з Польщею на сьогодні поки не здійснюється пропуск у пунктах «Смільниця», «Угринів» та «Устилуг»
На кордоні з Польщею 6 липня о 1 годині ночі відновлено роботу пункту пропуску «Грушів-Будомєж». Станом на ранок кордон перетнули всього 74 особи.
Про це повідомляє Держприкордонслужба.
«Пропуск легкового та вантажного транспорту відновлений сьогодні о 1 годині ночі. На 8:00 кордон тут перетнули всього сімдесят чотири особи. Держприкордонслужба відновила роботу цього пункту пропуску одразу ж, як це стало можливим з польського боку», - йдеться у повідомленні.
На кордоні з Польщею на сьогодні поки не здійснюється пропуск у пунктах «Смільниця», «Угринів», «Устилуг». Українські прикордонники готові відновити роботу цих пунктів одразу, як з польського боку запрацюють ПП «Кросценко», «Долгобичув» та «Зосін» відповідно.
Функціонуючі на цей момент пункти пропуску на кордоні з країнами ЄС дають змогу забезпечувати ритмічний пропуск наявного пасажиро-транспортного потоку.
Станом на 6 ранку сьогодні черг перед пунктами пропуску на ділянці кордону з країнами ЄС немає.До слова, Словаччина зробила суворішими правила в'їзду для українців.
Наразі на кордоні зі Словацькою Республікою працюють такі пункти пропуску:
«Ужгород – Вишнє Нємецьке» (для автомобільного сполучення);
«Малий Березний – Убля» (для автомобільного, пішохідного сполучення та для велосипедистів);
«Малі Селменці – Вельке Слеменце» (для пішохідного сполучення та велосипедистів; працює: 09:00 - 21:00 год за київським часом).