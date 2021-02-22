Київ хоче за кредитні кошти встановити на вулицях електронні інформаційні табло

Київ планує взяти кредит на облаштування вулиць сучасними техзасобами регулювання руху

Київ планує залучити кредити від Європейського інвестиційного банку (ЄІБ) на реалізацію проекту «Підвищення безпеки автомобільних доріг у містах України». Мета проекту – зниження смертності і травматизму на дорогах та поліпшення інфраструктури для пішоходів, велосипедистів та громадського транспорту. Про це повідомляє Департамент транспортної інфраструктури.

Реалізація проекту запланована в Києві у 2021-2024 роках та передбачає низку заходів, спрямованих на підвищення безпеки дорожнього руху. Зокрема, дозволить побудувати нові світлофорні об’єкти та провести реконструкцію наявних, встановити дорожні знаки, транспортні та пішохідні огородження, облаштувати пішохідні переходи острівцями безпеки, освітленням тощо.

Також проект передбачає реконструкцію низки магістральних вулиць та облаштування їх електронними інформаційними табло, знаками та іншими технічними засобами регулювання дорожнього руху.

Ідеться про 8 об’єктів:

вул. Васильківська;

пл. Перемоги;

перехрестя вул. Привокзальної та вул. Сімферопольської.

вул. Вадима Гетьмана (від просп. Перемоги до вул. Борщагівської);

вул. Січових Стрільців (відрізок від пл. Львівської до вул. Глибочицької);

перехрестя Велика Кільцева дорога – вул. Газопровідна;

транспортна розв’язка Наддніпрянське шосе – Південний міст –вул. Саперно-Слобідська;

транспортна розв’язка проспект Перемоги – проспект Академіка Палладіна – Кільцева дорога.

Окрім того, КП «Центр організації дорожнього руху» спільно з ЄІБ відпрацювали та погодили перелік проектів, які передбачають підвищення безпеки дорожнього руху на аварійно небезпечних ділянках, модернізацію перехресть, будівництво світлофорних об’єктів та ліній зв’язку автоматизованої системи керування дорожнім рухом (АСКДР).

Заходи реалізовуються згідно з затвердженою Стратегією розвитку міста Києва до 2025 р. і дозволять збільшити провізну спроможність на вулично-дорожній мережі, отримати координовану систему управління транспортними потоками та оперативно реагувати на заторові ситуації.

Нагадаємо, 19 грудня 2019 року Верховна Рада ратифікувала Фінансову угоду між Україною та Європейським інвестиційним банком (ЄІБ) щодо реалізації Проекту «Підвищення безпеки автомобільних доріг в містах України», одним із бенефіціарів якого визначено місто Київ, а відповідальним КП «Центр організації дорожнього руху» та КК «Київавтодор» в частині поліпшення організації дорожнього руху на дорогах столиці.