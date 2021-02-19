Столицю вже звільнили від понад 100 тис. тонн снігу: як очищують Київ (відео)

Дорожники вивозять сніг зі столиці та плавлять у спеціальних машинах

За минулу добу з вулиць Києва дорожники вивезли 12 тисяч тонн снігу, ще понад 1,5 тис. тонн переплавили в снігоплавильних комплексах. А від початку снігопадів комунальна корпорація «Київавтодор» вивезла понад 90 тисяч тонн снігу. Про це мер столиці Віталій Кличко повідомив під час онлайн-брифінгу, відповідаючи на запитання, отримані від ЗМІ.

Мер також показав відео про те, як столицю звільняють від снігу.

«У столиці продовжує працювати снігоприбиральна техніка, що розчищає вулиці та вивозить сніг із міста. Від початку снігопадів комунальна корпорація «Київавтодор» вивезла понад 90 тисяч тонн снігу. Також, за допомоги двох снігоплавильних комплексів, цієї зими вже розтопили понад 15 тисяч тонн снігу», – повідомив Кличко.

Мер підкреслив, що дорожники, комунальники сьогодні роблять все, щоб прибрати місто від снігу. «Розчищають дороги і проїзди, тротуари, вивозять сніг, а також плавлять його в снігоплавильних комплексах. Два таких спецавто Київ придбав позаминулого року. Вчора пізно ввечері я перевіряв, як прибирають сніг, бо основні роботи міські служби можуть здійснювати вночі та рано вранці, коли в місті менше машин», – наголосив Кличко.