Київ лідирує у розвитку е-демократії серед українських міст



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У трійку лідерів також увійшли Івано-Франківськ і Львів

За підсумками 2018 року Київ посів перше місце за рівнем Індексу місцевої е-демократії в Україні. Відповідне дослідження проводили експерти Центру розвитку інновацій.

Для аналізу було обрано 30 міст. Оцінювались 4 поширені інструменти електронної демократії: е-звернення, е-консультації, е-петиції та громадський бюджет, а також їхня результативність та популярність серед громадян. Про це повідомляє пресслужба Київради.

«Міська влада постійно працює над комунікацією з громадою. Як показує наш досвід, найефективнішими у цьому процесі є громадський бюджет та електронні петиції. Наразі ми маємо 55 успішних петицій, які підтримало понад 10 тисяч киян. З них 22 реалізовані, ще 18 – знаходяться у процесі виконання. Особливою популярністю користується Громадський бюджет. Для ініціатив містян ми за чотири роки виділили 460 мільйонів гривень, і виконуємо більше пів тисячі проектів. Також у нас успішно функціонують місцеві ініціативи та загальні збори», - зазначив заступник міського голови – секретар Київради Володимир Прокопів.

У загальному, за результатами оцінювання рівня електронної місцевої демократії, Київ отримав 68,2%. У трійку лідерів також увійшли Івано-Франківськ (65,3%) та Львів (58,8%).

«Найвищі показники охоплення мешканців інструментами е-демократії мають Київ та Івано-Франківськ. Формування дорадчих органів за допомогою 100-відсоткового онлайн-голосування у 2018 році відбулось лише в Києві — там створена Громадська бюджетна комісія. 75% міст запровадили минулого року різноманітні ІТ-сервіси для участі: інтерактивні мапи проблем, мапи доступності, мапи рекламних площ та інше. Лише 54% міст мають порядки та інструкції стосовно роботи зі зверненнями громадян та періодично публікують звіти щодо роботи з ними», - зазначив один із авторів дослідження, голова Центру розвитку інновацій Сергій Лобойко.

Для кращого розвитку місцевої електронної демократії фахівці Центру розвитку інновацій радять місцевим радам залучати мешканців до діалогу та співпраці, формувати команди місцевих активістів і підтримувати їхній розвиток. Також важливо періодично звітувати про результати розгляду е-петицій, реалізацію проектів громадського бюджету, результати проведених е-консультацій.