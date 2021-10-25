Поліція може перевіряти covid-документи у транспорті, парках і кафе: постанова уряду

В Україні, з метою контролю дотримання карантинних обмежень, перевірятимуть документи. Зокрема, пред'явити документи громадян можуть попросити на вулицях, парках та інших громадських місцях. Про це йдеться у постанові Кабміну.

Так, у країні проводитимуть вибіркову перевірку:

Де проводитимуть перевірки:

Хто здійснюватиме перевірку:

Минулого тижня у Києві за порушення карантину поліція оштрафувала ресторан . Власнику закладу загрожує штраф від 17 до 170 тис. грн. Остаточне рішення за суддями.

Нагадаємо, авторитетне американське видання The New York Times присвятило статтю підробкам covid-сертифікатів в Україні, зазначивши, що країна страждає не лише від великого спалаху захворювання, але і від масової підробки документів про вакцинацію.

Нацполіція перевірятиме сертифікати про вакцинацію українців від Covid-19 за QR-кодом. Перевірки розпочалися 21 жовтня. За підроблені документи українцям загрожують штрафи та навіть в'язниця.