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    Поліція може перевіряти covid-документи у транспорті, парках і кафе: постанова уряду

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    У постанові Кабміну йдеться, що документи можуть перевіряти у громадських місцях - Поліція може перевіряти covid-документи у транспорті, парках і кафе: постанова уряду
    У постанові Кабміну йдеться, що документи можуть перевіряти у громадських місцях
    фото: Новий візит

    Правоохоронці можуть проводити вибіркову перевірку громадян

    В Україні, з метою контролю дотримання карантинних обмежень, перевірятимуть документи. Зокрема, пред'явити документи громадян можуть попросити на вулицях, парках та інших громадських місцях. Про це йдеться у постанові Кабміну.

    Так, у країні проводитимуть вибіркову перевірку:

    • документів, що посвідчують особу, підтверджують громадянство чи її спеціальний статус;
    • довідки про статус біженця;
    • документів, що підтверджують вакцинацію від Covid-19;
    • довідку про негативний результат тестування на Covid-19 або перенесення хвороби.

    Де проводитимуть перевірки:

    • на вулицях;
    • у парках;
    • інших громадських місцях (громадських будинках і спорудах, закладах громадського харчування);
    • розважальних закладах (нічних клубах);
    • громадському транспорті.

    Хто здійснюватиме перевірку:

    • працівники Нацполіції;
    • працівники Нацвардії;
    • посадові особи, уповноважені органами місцевого самоврядування.

    Минулого тижня у Києві за порушення карантину поліція оштрафувала ресторан. Власнику закладу загрожує штраф від 17 до 170 тис. грн. Остаточне рішення за суддями.

    Крім того, у «Борисполі» екснардепку Савченко спіймали з підробленим Covid-сертифікатом.

    Також нагадаємо, що шахраї створили фейкову «Дію»: Мінцифри лякає «паспортом ув'язненого». Раніше генпрокурорка пригрозила продавцям підроблених Covid-документів.

    Нагадаємо, авторитетне американське видання The New York Times присвятило статтю підробкам covid-сертифікатів в Україні, зазначивши, що країна страждає не лише від великого спалаху захворювання, але і від масової підробки документів про вакцинацію.

    Нацполіція перевірятиме сертифікати про вакцинацію українців від Covid-19 за QR-кодом. Перевірки розпочалися 21 жовтня. За підроблені документи українцям загрожують штрафи та навіть в'язниця.

    Читайте також статтю: Злочин і кара Надії Савченко. Хто торгує фейковими Сovid-сертифікатами і що за це буває?
    Теги: документи поліція хвороби щеплення вакцинація коронавірус
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    Поліція може перевіряти covid-документи у транспорті, парках і кафе: постанова уряду