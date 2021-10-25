Поліція може перевіряти covid-документи у транспорті, парках і кафе: постанова уряду
Правоохоронці можуть проводити вибіркову перевірку громадян
В Україні, з метою контролю дотримання карантинних обмежень, перевірятимуть документи. Зокрема, пред'явити документи громадян можуть попросити на вулицях, парках та інших громадських місцях. Про це йдеться у постанові Кабміну.
Так, у країні проводитимуть вибіркову перевірку:
- документів, що посвідчують особу, підтверджують громадянство чи її спеціальний статус;
- довідки про статус біженця;
- документів, що підтверджують вакцинацію від Covid-19;
- довідку про негативний результат тестування на Covid-19 або перенесення хвороби.
Де проводитимуть перевірки:
- на вулицях;
- у парках;
- інших громадських місцях (громадських будинках і спорудах, закладах громадського харчування);
- розважальних закладах (нічних клубах);
- громадському транспорті.
Хто здійснюватиме перевірку:
- працівники Нацполіції;
- працівники Нацвардії;
- посадові особи, уповноважені органами місцевого самоврядування.
Минулого тижня у Києві за порушення карантину поліція оштрафувала ресторан. Власнику закладу загрожує штраф від 17 до 170 тис. грн. Остаточне рішення за суддями.
Крім того, у «Борисполі» екснардепку Савченко спіймали з підробленим Covid-сертифікатом.
Також нагадаємо, що шахраї створили фейкову «Дію»: Мінцифри лякає «паспортом ув'язненого». Раніше генпрокурорка пригрозила продавцям підроблених Covid-документів.
Нагадаємо, авторитетне американське видання The New York Times присвятило статтю підробкам covid-сертифікатів в Україні, зазначивши, що країна страждає не лише від великого спалаху захворювання, але і від масової підробки документів про вакцинацію.
Нацполіція перевірятиме сертифікати про вакцинацію українців від Covid-19 за QR-кодом. Перевірки розпочалися 21 жовтня. За підроблені документи українцям загрожують штрафи та навіть в'язниця.