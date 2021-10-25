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    «Червона» зона. Чи закриють транспорт у Києві для невакцинованих

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    Вирішується питання, чи зможуть невакциновані користуватися громадським транспортом у разі посилення обмежень у Києві - «Червона» зона. Чи закриють транспорт у Києві для невакцинованих

    Вирішується питання, чи зможуть невакциновані користуватися громадським транспортом у разі посилення обмежень у Києві

    Фото: glavcom.ua

    Столична влада озвучила позицію щодо користування громадським транспортом в умовах «червоної» зони карантину

    Після переходу Києва в «червону» зону карантину вакциновані від Covid-19 зможуть користуватися громадським транспортом. Що стосується невакцинованих, то питання ще вирішується. Про це повідомила заступниця голови Київської міської держадміністрації Ганни Старостенко на брифінгу з головним санітарним лікарем Ігорем Кузіним та представникам USAID, інформує «РБК-Україна».

    «У першу чергу будуть перевозити вакцинованих, але ми ще чекаємо дійсно роз'яснень від центральної влади, як це має бути. Але в першу чергу ми розуміємо, що це повинні бути вакциновані», – сказала Старостенко.

    «Ті, хто вакцинований двома дозами, зможуть вільно користуватися транспортом, місцями громадського харчування, готелями», – зазначила вона.

    Старостенко нагадала, що з 23 жовтня в школах оголошено канікули. Наступного тижня діти теж не підуть до школи. На сьогодні вирішується питання, чи будуть це канікули, чи дистанційне навчання.

    Нагадаємо, мер Києва Віталій Кличко повідомив, які обмеження будуть запроваджені у разі потрапляння столиці до «червоної» зони.

    Зокрема, з 23 жовтня до 8 листопада припинено навчання у столичних школах. Канікули для школярів тривають з 23 до 31 жовтня. Щодо наступного тижня буде прийнято додаткове рішення про дистанційне навчання або додаткові канікули.

    Повідомлялося також, що Комісія з надзвичайних ситуацій КМДА ухвалила рішення стосовно роботи транспорту в умовах «червоної» зони карантину. Спецперепустки для користування громадським транспортом запроваджуватися не будуть. Він працюватиме у штатному режимі, але із суворим дотриманням протиепідемічних вимог. Наземний громадський транспорт перевозитиме пасажирів у кількості, що передбачена технічною характеристикою та зазначена в реєстраційних документах.

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    Теги: Київ громадський транспорт КМДА карантин вакцинація коронавірус
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    «Червона» зона. Чи закриють транспорт у Києві для невакцинованих