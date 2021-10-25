Під час локдауну в Києві неповнолітніх не пускатимуть у ТРЦ без дорослих

Додаткові обмеження будуть введені в разі потрапляння Києва до «червоної» зони карантину

У разі введення «червоної» зони карантину в Києві неповнолітні зможуть відвідувати ТРЦ тільки разом з дорослими, які мають негативний результат тестування або Covid-сертифікат. Таке рішення ухвалила постійна комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій (ТЕБ та НС) Київської міської держадміністрації.

Згідно з протоколом засідання комісії, у разі введення «червоного» рівня епідемічної небезпеки на території Києва додатково заборонять:

перебування без захисних масок на територіях закладів охорони здоров'я та освіти; в підземних переходах; на зупинках громадського транспорту та на інших територіях загального користування у разі неможливості дотримання фізичної дистанції не менше 1 метра;

перевезення громадським транспортом пасажирів в кількості більшій, ніж передбачено технічною характеристикою транспортного засобу;

відвідування навчальних закладів комунальної форми власності крім тих, де всі працівники мають документ, що підтверджує отримання повного курсу вакцинації;

відвідування ТРЦ особами, які не досягли 18 років, без супроводу дорослих, що мають негативний результат тестування або Covid-сертифікат;

роботу закладів громадського харчування, крім доставки і замовлень на винос (дозволяється за умови наявності у всіх відвідувачів і працівників закладу негативного ПЛР-тесту терміном дії 72 години або Covid-сертифіката);

діяльність хостелів (дозволяється за умови наявності у всіх клієнтів і працівників закладу негативного ПЛР-тесту терміном дії 72 години або Covid-сертифіката);

відвідування сторонніми особами установ і закладів соціального захисту (дозволяється за умови наявності у відвідувачів і працівників закладу негативного ПЛР-тесту терміном дії 72 години або Covid-сертифіката);

прийом відвідувачів в спортивних залах, фітнес-центрах, басейнах, крім спортсменів національних збірних команд України та їх тренерів (дозволяється за умови наявності у відвідувачів і працівників закладу негативного ПЛР-тесту терміном дії 72 години або Covid-сертифіката);

проведення всіх масових заходів, крім офіційних спортивних заходів без глядачів, заходів по атестації і оцінки якості освіти (дозволяється за умови наявності у відвідувачів і працівників установ негативного ПЛР-тесту терміном дії 72 години або Covid-сертифіката);

проведення закладами охорони здоров'я всіх форм власності планових заходів щодо госпіталізації, крім ряду невідкладних і термінових випадків.

Крім того, обмежується доступ відвідувачів до приміщень ЦНАПів, Управлінь праці та соціального захисту населення, Управлінь пенсійного фонду, за винятком виключних випадків. Дозволяється за умови наявності у відвідувачів та працівників негативного ПЛР-тесту (строк дії 72 години) або Covid-сертифікату.

Нагадаємо, мер Києва Віталій Кличко повідомив, які обмеження будуть запроваджені у разі потрапляння столиці до «червоної» зони.

Зокрема, з 23 жовтня до 8 листопада припинено навчання у столичних школах. Канікули для школярів тривають з 23 до 31 жовтня. Щодо наступного тижня буде прийнято додаткове рішення про дистанційне навчання або додаткові канікули.

Повідомлялося також, що Комісія з надзвичайних ситуацій КМДА ухвалила рішення стосовно роботи транспорту в умовах «червоної» зони карантину. Спецперепустки для користування громадським транспортом запроваджуватися не будуть. Він працюватиме у штатному режимі, але із суворим дотриманням протиепідемічних вимог. Наземний громадський транспорт перевозитиме пасажирів у кількості, що передбачена технічною характеристикою та зазначена в реєстраційних документах.

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