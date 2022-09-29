Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Воїн ЗСУ втратив сім’ю. Філатов розповів жахливі подробиці атаки по Дніпру

Надія Клочко
glavcom.ua
Воїн ЗСУ втратив сім’ю. Філатов розповів жахливі подробиці атаки по Дніпру
На місці влучання ракети у Дніпрі залишилася величезна вирва
фото: Валентин Резніченко

Внаслідок ракетної атаки росіян загинули бабуся Алла, мама Наташа, дочка Василина та син Іван

Міський голова Дніпра Борис Філатов розповів про загиблих внаслідок нічної атаки росіян по місту. Внаслідок ракетної атаки загинула сім’я військовослужбовця ЗСУ – дружина та двоє дітей. Про це Філатов написав на своїй сторінці у Facebook.

За словами мера Дніпра, загибла жінка разом з дітьми після початку війни переїхала у приватний сектор, до матері. Однак це не врятувало родину від російської ракети.

«Сьогодні я побачив пекло зсередини. Іноді нам здається, що війна поряд, але нас не стосується.
Або стосується, але пройде повз. Я розповім вам сьогоднішню історію. Те, що трапилося на сусідній вулиці з нами. Історію несправедливості та богозалишення. Історію фатуму, який тяжіє над нашим життям. Історію, перед якою тьмяніють трагедії Есхіла.

Жила-була сім'я. Коли почалася війна, то мама вирішила перевезти малечу з проспекту Поля в безпечніше місце. У приватному секторі. До бабусі. Сьогодні до їхнього будинку прилетіла російська ракета», – йдеться у дописі.

Внаслідок влучання ракети на місці будинку утворилася вирва приблизно 8 на 10 метрів.

«Люди буквально випарувалися. Бабуся Алла, мама Наташа, дочка Василина та хлопчик Іван.
І маленький песик Джек. Ні. Я буду відвертим до кінця. Дехто не просто випарувався. Їх знайшли у сусідів на дахах. На сусідніх вулицях. А коли приїхали рятувальники, на руїнах сидів старий пес Крим. І вив», – розповів Філатов.

Воїн ЗСУ втратив сім’ю. Філатов розповів жахливі подробиці атаки по Дніпру фото 1

За словами мера Дніпра, потім комунальники відвезли собаку, який оглух, осліп і був контужений, до ветеринарів, зараз йому надають допомогу.

Також, як розповів Філатов приїхав і батько загиблих дітей – він служить у ЗСУ під Лиманом.

«Я хочу лише одного. Щоб ті, тварюки, яких наші оточують під Лиманом, відповіли за все сповна. Не треба писати про Божу кару. Нехай Боженька відпочине. Тільки сила нашої помсти має значення. А ще хочу, щоб вони всі висіли на деревах. Як цей ковпак від сусідської Мазди, якою силою вибуху закинуло на обгоріле дерево. Лють», – емоційно написав Філатов.

Воїн ЗСУ втратив сім’ю. Філатов розповів жахливі подробиці атаки по Дніпру фото 2
Воїн ЗСУ втратив сім’ю. Філатов розповів жахливі подробиці атаки по Дніпру фото 3
Воїн ЗСУ втратив сім’ю. Філатов розповів жахливі подробиці атаки по Дніпру фото 4

Як відомо, у ніч на 29 вересня російські окупанти ударили ракетами по Дніпру. Поцілили по житлових кварталах. У результаті ракетного удару є жертви серед мирного населення. Згодом стало відомо, що загинуло двоє дітей

Крім того, сьогодні зранку, 29 вересня, окупанти вдруге обстріляли Дніпропетровщину. Рашисти били забороненими касетними снарядами. Попередньо, поранені 13 працівників підприємства та пошкоджена адмінбудівля.

Читайте також: Чому у росіян не закінчуються ракети? Окупанти знайшли вихід
Теги: війна Дніпро Борис Філатов

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

У Дніпрі в результаті удару зруйновані кілька приватних осель.
Ракетний удар по Дніпру: є загиблі та поранені діти (фото)
Сьогодні, 07:34
Рашисти вночі вгатили ракетами по житловому кварталі 
Обстріл Дніпра: поліція показала наслідки ракетного удару (фото) 
Сьогодні, 10:38
Рашисти вночі ракетами вдарили по житловому кварталі міста
Удар по Дніпру: рятувальники знайшли фрагменти тіла дитини
Сьогодні, 13:34

Події в Україні

Резніков розповів, чи буде в Україні додаткова мобілізація
Резніков розповів, чи буде в Україні додаткова мобілізація
Білорусь готує мобілізацію? Опозиція розкрила плани Лукашенка
Білорусь готує мобілізацію? Опозиція розкрила плани Лукашенка
Генштаб попередив про можливу ескалацію на фронті
Генштаб попередив про можливу ескалацію на фронті
Воїн ЗСУ втратив сім’ю. Філатов розповів жахливі подробиці атаки по Дніпру
Воїн ЗСУ втратив сім’ю. Філатов розповів жахливі подробиці атаки по Дніпру
Розвідка вважає загрозу застосування РФ тактичної ядерної зброї дуже високою
Розвідка вважає загрозу застосування РФ тактичної ядерної зброї дуже високою
ЗСУ ліквідували командира штурмового загону «вагнерівців»
ЗСУ ліквідували командира штурмового загону «вагнерівців»

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
301K
У двох містах України прогриміли потужні вибухи
100K
Мобілізація і підтримка влади: соціологи зафіксувати небезпечний тренд для Путіна
73K
Ядерний шантаж РФ: Ердоган відреагував на погрози Кремля
35K
«Що відбувається?»: Соловйов влаштував істерику через успіхи ЗСУ (відео)
31K
Чому у росіян не закінчуються ракети? Окупанти знайшли вихід
21K
П'ять хороших новин 28 вересня, які наближають перемогу

Новини

На Запоріжжі ЗСУ знищили три ворожі ракетних комплекси С-300
Сьогодні, 07:13
П'ять хороших новин 28 вересня, які наближають перемогу
Вчора, 21:07
Партія Порошенка вимагає нової люстрації
Вчора, 16:00
Пропагандист похизувався, хто приїхав на псевдореферендум «ЛНР» (фото)
Вчора, 13:11
Як російська ракета ледь не вбила окупантів в Україні (відео)
Вчора, 09:52
Директор ЦРУ назвав проблеми в армії Путіна
Вчора, 07:27

Прес-релізи

Фонд розвитку тенісу України тренуватиме дітей війни, що залишилися без батьків
Фонд розвитку тенісу України тренуватиме дітей війни, що залишилися без батьків
2 вересня, 13:19
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2022, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту