Воїн ЗСУ втратив сім’ю. Філатов розповів жахливі подробиці атаки по Дніпру

Внаслідок ракетної атаки росіян загинули бабуся Алла, мама Наташа, дочка Василина та син Іван

Міський голова Дніпра Борис Філатов розповів про загиблих внаслідок нічної атаки росіян по місту. Внаслідок ракетної атаки загинула сім’я військовослужбовця ЗСУ – дружина та двоє дітей. Про це Філатов написав на своїй сторінці у Facebook.

За словами мера Дніпра, загибла жінка разом з дітьми після початку війни переїхала у приватний сектор, до матері. Однак це не врятувало родину від російської ракети.

«Сьогодні я побачив пекло зсередини. Іноді нам здається, що війна поряд, але нас не стосується.

Або стосується, але пройде повз. Я розповім вам сьогоднішню історію. Те, що трапилося на сусідній вулиці з нами. Історію несправедливості та богозалишення. Історію фатуму, який тяжіє над нашим життям. Історію, перед якою тьмяніють трагедії Есхіла.

Жила-була сім'я. Коли почалася війна, то мама вирішила перевезти малечу з проспекту Поля в безпечніше місце. У приватному секторі. До бабусі. Сьогодні до їхнього будинку прилетіла російська ракета», – йдеться у дописі.

Внаслідок влучання ракети на місці будинку утворилася вирва приблизно 8 на 10 метрів.

«Люди буквально випарувалися. Бабуся Алла, мама Наташа, дочка Василина та хлопчик Іван.

І маленький песик Джек. Ні. Я буду відвертим до кінця. Дехто не просто випарувався. Їх знайшли у сусідів на дахах. На сусідніх вулицях. А коли приїхали рятувальники, на руїнах сидів старий пес Крим. І вив», – розповів Філатов.

За словами мера Дніпра, потім комунальники відвезли собаку, який оглух, осліп і був контужений, до ветеринарів, зараз йому надають допомогу.

Також, як розповів Філатов приїхав і батько загиблих дітей – він служить у ЗСУ під Лиманом.

«Я хочу лише одного. Щоб ті, тварюки, яких наші оточують під Лиманом, відповіли за все сповна. Не треба писати про Божу кару. Нехай Боженька відпочине. Тільки сила нашої помсти має значення. А ще хочу, щоб вони всі висіли на деревах. Як цей ковпак від сусідської Мазди, якою силою вибуху закинуло на обгоріле дерево. Лють», – емоційно написав Філатов.

Як відомо, у ніч на 29 вересня російські окупанти ударили ракетами по Дніпру. Поцілили по житлових кварталах. У результаті ракетного удару є жертви серед мирного населення. Згодом стало відомо, що загинуло двоє дітей.

Крім того, сьогодні зранку, 29 вересня, окупанти вдруге обстріляли Дніпропетровщину. Рашисти били забороненими касетними снарядами. Попередньо, поранені 13 працівників підприємства та пошкоджена адмінбудівля.