Київ під загрозою? В Україну їде система ППО, яка захищає Вашингтон

Постачання зенітно-ракетних систем Nasams це можлива відповідь США на російську ракетну загрозу Києву

Зенітно-ракетна система Nasams може захистити від ракетного удару українську столицю

Сполучені Штати нададуть Україні зенітно-ракетні системи Nasams. Як відомо, ці системи є частиною протиповітряної оборони, яка захищає столицю Сполучених Штатів Вашингтон.

Українські ЗМІ припускають, що такий крок адміністрації Джо Байдена є відповіддю на заяви Кремля про можливі удари по «центрах прийняття рішень» в Україні. А системи Nasams будуть захищати від рашистських ракетних ударів Київ.

Ці зенітно-ракетні системи можуть здійснити пуск 72 ракет за 12 секунд. Nasams збиває різноманітні повітряні цілі – літаки, гелікоптери та крилаті ракети.

Нагадаємо, Пентагон 1 липня оголосив про новий пакет допомоги Збройним силам України на $820 млн. Це вже 14 пакет, який виділили США Україні. Ця сума включає $770 млн з фондів Ініціативи сприяння безпеці України (USAT), а також санкціоновану президентом США Джо Байденом допомогу на $50 млн.

Саме у цьому пакеті є дві передові зенітно-ракетні системи Nasams.