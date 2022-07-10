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    Політика

    Київ під загрозою? В Україну їде система ППО, яка захищає Вашингтон

    Постачання зенітно-ракетних систем Nasams це можлива відповідь США на російську ракетну загрозу Києву - Київ під загрозою? В Україну їде система ППО, яка захищає Вашингтон
    Постачання зенітно-ракетних систем Nasams це можлива відповідь США на російську ракетну загрозу Києву
    фото: Вікіпедія

    Зенітно-ракетна система Nasams може захистити від ракетного удару українську столицю

    Сполучені Штати нададуть Україні зенітно-ракетні системи Nasams. Як відомо, ці системи є частиною протиповітряної оборони, яка захищає столицю Сполучених Штатів Вашингтон.

    Українські ЗМІ припускають, що такий крок адміністрації Джо Байдена є відповіддю на заяви Кремля про можливі удари по «центрах прийняття рішень» в Україні. А системи Nasams будуть захищати від рашистських ракетних ударів Київ.

    Ці зенітно-ракетні системи можуть здійснити пуск 72 ракет за 12 секунд. Nasams збиває різноманітні повітряні цілі – літаки, гелікоптери та крилаті ракети.

    Нагадаємо, Пентагон 1 липня оголосив про новий пакет допомоги Збройним силам України на $820 млн. Це вже 14 пакет, який виділили США Україні. Ця сума включає $770 млн з фондів Ініціативи сприяння безпеці України (USAT), а також санкціоновану президентом США Джо Байденом допомогу на $50 млн.

    Саме у цьому пакеті є дві передові зенітно-ракетні системи Nasams.

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    Теги: росія окупанти Київ США війна Україна озброєння окупація #stoprussia
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    Київ під загрозою? В Україну їде система ППО, яка захищає Вашингтон